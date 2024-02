Rotterdammers let op: tennistopper Jannik Sinner 'gaat nog wel even de stad in'

Jannik Sinner is een van de deelnemers aan het ABN AMRO World Tennis Tournament te Rotterdam. De Italiaan schreef begin 2024 het Australian Open op zijn naam. Daardoor trekt de 22-jarige nummer vier van de ATP-ranking veel bekijks en wordt er veel van hem verwacht in Rotterdam.

In 2023 verloor Sinner in de finale te Rotterdam van Daniil Medvedev. Hij was dus al eens dichtbij de hoofdprijs bij het toernooi in Ahoy, dat door de ATP is ingedeeld in de 500 punten-klasse. Maar ook voor 2023 was hij al te bewonderen in de Maasstad. "Dit is een speciale plek voor mij. Hier kreeg ik de kans toen ik 18 jaar was, met een wildcard', zegt hij tegen het AD. "Ik voel loyaliteit naar het toernooi, en ik kom hier sowieso graag. Het is één van de beste indoorevenementen van het jaar. En de mensen in Nederland zijn altijd heel vriendelijk."

Botic van de Zandschulp

In zijn eerste partij zal het grootste deel van het publiek niet op zijn hand zijn. Dan treft hij namelijk Botic van de Zandschulp. Ook bij de Australian Open kwamen ze elkaar tegen. Bij die gelegenheid timmerde de Italiaan de Nederlander in drie sets van de baan. Hij lijkt zich er niet al te druk over te maken, want hij is niet van plan intensief te gaan trainen. Sterker nog: vrijdag kwam hij aan en pas woensdag, op de dag van de partij, gaat hij voor het eerst de baan op.

Wat is Sinner dan tot die tijd van plan te doen? Kletsen met zijn coach en fysio, zegt hij. "En we kaarten veel. Buraco spelen we, een Italiaans spel waar je bij na moet denken. De komende dagen ga ik ook nog wel even de stad in."

Thijs Boogaard (15), jongste deelnemer ooit, niet voorbij eerste kwalificatieronde ABN AMRO Open Thijs Boogaard is er niet in geslaagd de tweede kwalificatieronde van het ABN Amro Open in Ahoy te halen. De pas 15-jarige Nederlander, de jongste deelnemer ooit in Rotterdam, verloor voor eigen publiek in twee sets van de Fransman Hugo Gaston: 3-6 3-6