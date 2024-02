Ajax onderuit in Heerenveen na cruciale VAR-beslissing, zat-ie of zat-ie niet?

Ajax kwam al vroeg op achterstand op bezoek bij SC Heerenveen. Pelle van Amersfoort en Osame Sahraoui zetten de club uit Friesland in de eerste helft al op 2-0 voorsprong. Direct na het begin van de tweede helft scoorde Van Amersfoort ook de derde goal. Ajax leek nog terug te komen met een eigen goal van Pawel Brocniewicz en een goal van Chuba Akpom. In de slotfase werd met een VAR-moment de uitslag bepaald.

Ajax speelde een zwakke eerste helft waarin Heerenveen op voorsprong kon komen met goals van Van Amersfoort en Sahraoui. Direct na de aftrap van de tweede helft leverde Sutalo de bal in, waarna Sahraoui het strafschopgebied van Ajax in kan dribbelen. Na een doelpoging van Luuk Brouwers wass het uiteindelijk Van Amersfoort die de bal binnentikt.

Heerenveen viert de 1-0 van Pelle van Amersfoort © ANP

Ajax leek nog terug te kunnen komen. Een voorzet van Brobbey kwam ongelukkig voor de voeten van Heerenveen-verdediger Bochniewicz die een eigen goal maakte. In de 79e minuut scoorde Akpom de tweede treffer voor de Amsterdammers.

Beslissend VAR-moment

Er volgde een spannende slotfase, waarin de VAR uiteindelijk de uitslag bepaalde. Een doelpoging van Ajax werd op de doellijn weggewerkt. Volgens de VAR was de bal de doellijn niet volledig gepasseerd.

Berghuis doet niet al te moeilijk over het moment: "Het is ongelooflijk moeilijk te zien als je geen doellijntechnologie hebt. Dan moet je dit accepteren. We hadden met een puntje weg kunnen gaan, maar dit is ook voetbal."

Berghuis discussieert met arbitrage voor rust

Bij het verlaten van het veld voor rust zocht Ajax-aanvoerder Steven Berghuis scheidsrechter Danny Makkelie op. De mopperende international vond geen gehoor bij de ervaren arbiter, die met een glimlach op zijn mond naar de zijlijn ging.

Steven Berghuis in discussie met Danny Makkelie © Pro Shots

Sosa en Forbes als vervangers geblesseerden

Vrijdag bleek dat aanvoerder Bergwijn door een hamstringblessure enkele weken aan de kant staat. Forbs is tegen Heerenveen zijn vervanger. Twee dagen voor het duel maakte Ajax ook bekend dat Rensch klachten aan het 1-1 gelijkspel tegen PSV had overgehouden en niet mee kan doen. Sosa krijgt als vervanger de voorkeur boven Ar'Jany Marthan.

De aanvoerdersband, die normaal om de arm van Bergwijn zit, wordt vanmiddag in het Abe Lenstra Stadion gedragen door Steven Berghuis. Er gingen deze week wat stemmen op om Jordan Henderson tot aanvoerder te benoemen, maar daarvan is vooralsnog dus geen sprake.