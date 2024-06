Engels international gooit ook tijdens EK, met succes, een hengeltje uit: 'Ik heb al wat flinke vissen gevangen'

Waar het bij het Nederlands elftal vooral gaat over de gezelschapsspellen die de internationals onderling spelen, houdt Phil Foden er een heel andere hobby op na. De Engelse aanvaller van Manchester City houdt van vissen. Ook tijdens Euro 2024.

Foden heeft zijn fans de afgelopen jaren via Instagram op de hoogte gehouden van zijn avonturen met een hengel. De 24-jarige Brit gebruikt zijn vakanties om, onder meer met zijn vader, op zoek te gaan naar enorme vissen. Met succes, zo blijkt uit de foto's die hij post.

Ook tijdens het EK zit Foden in zijn vrije tijd het liefst aan de waterkant, zo vertelt hij tegen Lions’ Den, een programma van de Engelse voetbalbond. "Ik heb wel wat tijd gehad om te vissen", zegt hij. "Dat was wel leuk. En ik heb er wel een paar gevangen ja, een paar grote."

Engeland - Slovenië

Foden is op het EK basisspeler geweest in de eerste twee wedstrijden van het Engelse elftal. Het geweldige niveau dat hij afgelopen seizoen bij City haalde, heeft hij nog niet laten zien. De vraag is dus ook of hij in de derde groepswedstrijd met Slovenië van dinsdagavond weer aan de aftrap staat.