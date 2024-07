Feyenoorder David Hancko ontroostbaar na drama tegen Engeland: 'Dit was de doodsteek'

Feyenoorder David Hancko kon zijn teleurstelling niet verbergen na de nederlaag van Slowakije tegen Engeland (2-1) in de achtste finales van het EK in Duitsland.

"Ik ben in tijden niet zo verdrietig geweest over voetbal", zei de 26-jarige verdediger. "Ik weet dat het maar een spelletje is, maar we waren zo dichtbij iets speciaals, iets waar we allemaal van droomden."

Hancko had zelf enkele kansen op de openingstreffer en zag zijn ploeg heel lang met 1-0 voorstaan, totdat Jude Bellingham diep in blessuretijd gelijkmaakte. "We hebben alles eraan gedaan om het mogelijk te maken. De gelijkmaker van Bellingham was de doodsteek."

Bondscoach

Bondscoach Francesco Calzona van Slowakije was ondanks de uitschakeling trots op zijn ploeg. "We speelden tegen een elftal van wereldklasse en kregen met enkele seconden te gaan een doelpunt tegen van een speler van Real Madrid. Het is een kwestie van enkele centimeters en daar word je op afgerekend. Bijna zaten we in de volgende ronde. Natuurlijk zijn we teleurgesteld omdat we er zo dichtbij waren, maar dat is voetbal."

Zwitserland

Engeland staat in de kwartfinale tegen Zwitserland. Dat land maakt op het EK tot nu toe een prima indruk en was in de achtste finale met 2-0 te sterk voor Italië. Remo Freuler en Ruben Vargas tekenden voor de doelpunten.