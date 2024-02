Franse president wil wetten die voorkomen dat er ooit een Super League komt

Heel Europa, behalve Spanje, is klaar met de voorgestelde Super League. Zo heftig zelfs, dat de Franse president Emmanuel Macron wetten wil die de voetbalcompetitie voor altijd kunnen verbieden. Het voorstel kan op veel steun rekenen.

Frankijk is op zoek naar een gezamenlijk statement van alle Europese landen. Die zijn het massaal eens met Macron, alleen Spanje tekent het supportformulier niet. Niet geheel toevallig komt het voorstel van de Super League uit Spanje en zijn ploegen als Real Madrid, FC Barcelona en Atletico Madrid in het verleden al enthousiast gebleken.

De Franse regering van Macron wil nu zorgen dat de EU met wetten zorgt dat er altijd een link blijft tussen resultaten in nationale competities en Europese competities. In de opzet van de Super League zijn alle 'grote en rijke' clubs elk jaar weer zeker van deelname en verschuift er nauwelijks wat. Daarmee worden de kleinere competities en clubs hard getroffen. In Spanje zien ze die nieuwe competitie helemaal zitten. Maar de rest van de EU wil er zo snel mogelijk helemaal vanaf met Europese wetten.

Plan aangekondigd, plan tot twee keer toe mislukt

In april 2021 presenteerde A22, de bedenker van de Super League, uit het niets de competitieplannen. In eerste instantie met steun van een hoop clubs. Maar de fans van al die clubs keerden zich massaal tegen de plannen, die in hun ogen het traditionele voetbal kapotmaakten door kleine clubs en competities te 'naaien'. Clubs trokken daarna snel hun conclusies en draaiden de steun weer om. Daarmee leek het plan te sneuvelen, totdat de bazen van FC Barcelona (Joan Laporte) en Real Madrid (Florentino Perez) vorige week ineens aankondigden dat de Super League volgend seizoen al zou kunnen beginnen. Ook daar riepen de twee Spanjaarden dat ze weer steun hadden van tientallen clubs, die ze ook bij naam noemden. Ook Ajax en Feyenoord werden genoemd. Dit keer hadden die clubs hun steun helemaal niet uitgesproken, maar verzonnen de twee presidenten dat.