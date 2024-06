Italië in de problemen voor EK-duel met Zwitserland: 'We hopen op het beste'

De blessure van Federico Dimarco levert flinke problemen op voor de Italiaanse bondscoach Luciano Spalletti. Zaterdagavond wacht het duel in de achtste finales met Zwitserland en de spoeling in de defensie is dun.

"We hadden erop gerekend dat Dimarco zou terugkeren, maar hij kreeg een terugval en zal niet klaar zijn", verklaarde de coach een dag voor de wedstrijd in Berlijn. De blessure van Dimarco is niet het enige probleem van Spalletti in de achterhoede. Riccardo Calafiori is geschorst en Alessandro Bastoni is onzeker voor het duel door lichte koorts.

'We hopen op het beste'

De coach neemt pas zaterdagochtend een beslissing over Bastoni. "We hopen op het beste", zei Spalletti tijdens een persconferentie. Gianluca Mancini, die nog niet in actie kwam dit EK, neemt tegen Zwitserland de plaats in het centrum van de verdediging over van Calafiori. "Hij heeft de nodige ervaring en ik wil een rechtsvoetige speler aan de rechterzijde van het centrale duo", legde Spalletti uit.

Complimenten

De Italiaan had ook nog complimenten voor zijn Zwitserse collega Murat Yakin. "Hij heeft zijn team erg goed opgebouwd. Dat bleek eens te meer tegen Duitsland. Zwitserland is een stugge ploeg. Ze verdienen hun plaats in deze achtste finales."

Groepen

Mede door een gelijkspel tegen gastland Duitsland (1-1) ging Zwitserland als nummer 2 in de groep met 5 punten door naar de knock-outfase. Italië veroverde 4 punten en werd tweede achter Spanje.

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.