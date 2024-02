'KNVB hield betrokkenheid bij discutabele PSV-transfer Guus Til vanuit Rusland geheim tegen ministerie'

PSV kocht in de zomer van 2022 Guus Til van Spartak Moskou en die transfer lag onder een vergrootglas door de Russische invasie in Oekraïne. Het was namelijk vanwege de sancties tegen Rusland onduidelijk of dit wel volgens de regels was. Eerder werd al bekend dat de KNVB een rol speelde bij de transfer en nu blijkt uit onderzoek dat de KNVB daarover niet de waarheid zou hebben gesproken tegen het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het journalistieke onderzoeksplatform Follow The Money meldt woensdag dat de KNVB niet helemaal eerlijk is geweest tegen het ministerie van Buitenlandse Zaken. De bond beweerde in september 2023 dat er nog maar één deal was gesloten tussen een Nederlandse en Russische club, maar dat kan niet kloppen. Til was toen namelijk al speler van PSV en NEC hard Lars Olden Larsen gekocht van het Russische Nizhny Novgorod.

Eigen rol verzwegen

Ook zou de KNVB de eigen rol bij de transfer van Til hebben verzwegen tegen het ministerie. PSV heeft een rekening bij de Rabobank en deze bank maakte alleen het eerste deel van het bedrag over, maar het tweede deel niet. De bank wil niet zeggen waarom, maar volgens het medium kan het riskant zijn om het geld over te maken. De ontvangende Russische bank kan namelijk op een sanctielijst staan.

In december onthulde het platform al dat het restant wordt vastgehouden op een rekening van de KNVB. Dit was op advies van de FIFA. Dat zou in strijd zijn met de Europese sanctieregels, want het is verboden om meer dan 100.000 euro vast te houden voor iets of iemand in Rusland.

Toch geen onderzoek

Na die onthulling in december kondigde de voetbalbond volgens het persbureau ANP aan om zelf te gaan onderzoeken of het betrokken was bij het schenden van de sancties tegen Rusland. Dat was volgens de KNVB niet wat ze bedoelden met hun reactie op het artikel uit december: "Wij hebben in onze reactie toen niet gesproken over een onderzoek, maar gezegd dat we advies gaan inwinnen bij personen die gespecialiseerd zijn in deze materie."

Transfer Ugalde

In de afgelopen transferperiode maakte spits Manfred Ugalde de transfer van FC Twente naar Spartak Moskou. Arnold Bruggink, technisch directeur van Twente, gaf daarna aan dat het 'niet goed voelt' om zaken te doen met Rusland. Spartak staat volgens Twente niet op de sanctielijst en juristen zochten uit dat de club geen regels brak met de verkoop van Ugalde.