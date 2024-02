Luuk de Jong boos op zichzelf na gelijkspel tegen Ajax: 'Ik wil liever minder lopen'

Luuk de Jong is boos op zichzelf dat hij PSV niet naar de winst kopte tegen Ajax (1-1). Hij maakte zelf gelijk, maar raakte ook de lat. "Zo’n bal moet er gewoon in."

De Jong was aan het sleuren en trekken in de Johan Cruijff ArenA en tikte bijna 11 kilometer aan op de teller. "Ik wil liever minder lopen in wedstrijden, omdat we dan dominant op de helft van de tegenstander spelen", zei hij na afloop op de persconferentie. "Maar soms moet je in zo'n topwedstrijd extra lopen."

De Jong kwam in het eerste half uur nauwelijks aan de bal, maar benutte in de 34e minuut zijn eerste mogelijkheid (1-1). "Ik moet er klaar voor zijn als er een kans komt, dan moet ik scherp zijn. Het was nog best een lastige bal, met een stuit. Maar ik denk dat ik 'm goed afwerkte."

Trainer Peter Bosz was weer in de wolken met het optreden van zijn aanvoerder. "Het is onvoorstelbaar, wat hij presteert. Heel knap. Hoe hard hij werkt en hoe makkelijk hij scoort. Het was niet eens een makkelijke bal met links."