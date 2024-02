Mats Wieffer kon naar Atlético Madrid: 'Clubs zijn er niet uitgekomen'

Mats Wieffer speelde een prima wedstrijd in de kwartfinale van de KNVB Beker. De middenvelder van Feyenoord was met een prima steekpass belangrijk bij de 2-0 van Bart Nieuwkoop tegen AZ. Na afloop stond Wieffer voor de camera en ging het over zijn spel én zijn misgelopen transfer.

"Ja, ze hebben zich wel gemeld, ja", reageerde Wieffer op de vraag van Hans Kraay junior bij ESPN. De 24-jarige Wieffer speelde zich vorig jaar in de basis bij Feyenoord en mocht mee met Oranje. Deze winter klopte Atlético Madrid tevergeefs aan in De Kuip.

"Uiteindelijk is het aan de clubs geweest en die zijn er niet uitgekomen. Ik ben dan niet iemand die moeilijk gaat doen. Ik had wel willen praten, maar als ze er niet uitkomen heeft dat ook niet zo veel zin", zei Wieffer nuchter. "Ik heb het ook heel goed naar mijn zin hier en dan zien we in de zomer wel verder of er weer iets komt. En anders ben ik bij Feyenoord ook heel erg op mijn plek hoor."

Wieffer is sowieso geen speler die de boel gaat verzieken. "Ik ben niet iemand die niet komt trainen of moeilijk gaat doen, zo zit ik niet in elkaar. Ik speel hier altijd, ik heb hier garantie dat ik veel speel en met het oog op het EK denk ik dat dat belangrijk is."

Feyenoord - Az

Wieffer was tevreden over wat Feyenoord liet zien tegen AZ. "Vandaag was het beter dan zondag, met name met druk zetten. Ik denk dat Bart (Nieuwkoop, red.) daar een belangrijke rol in speelde met veel druk zetten en veel drive naar voren. Voor het team is dat heel fijn, ik denk dat hij heel goed heeft gespeeld en ik ben heel blij met Bart. En de kansen gingen erin. We hebben er niet heel veel gehad."