Nikki van Esch: vriendin van Wout Weghorst sinds de middelbare school en opnieuw zwanger

Wout Weghorst was zondag de redder van de natie na zijn winnende treffer tegen Polen (2-1). 's Ochtends voorspelde hij de situatie al bij zijn vriendin. Maar wie is de vriendin van Weghorst, Nikki van Esch, eigenlijk?

Trots stond Weghorst voor de camera, na afloop van Polen - Nederland. Hij vertelde dat hij 's ochtends al voorspelde dat hij bij een gelijke stand het veld in zou komen en dan zou scoren. Zijn vriendin moest de meesterlijke voorspelling van Weghorst maar aanhoren.

Wout Weghorst met zijn kinderen op de familietraining / Getty Images

Een dag na de wedstrijd op het EK voetbal was zij met de kinderen aanwezig bij de training van het Nederlands elftal in Wolfsburg, waar familie aanwezig mocht zijn. Weghorst en Van Esch hebben drie kinderen: Juul (geboren in 2018), Lucie Mary Jo (geboren in 2020) en Daantje Suze Mary (geboren in 2022).

Opnieuw in verwachting

De 31-jarige spits scoorde ook tegen Canada - toen ook als invaller, koud in het veld - en deed toen de bal onder zijn shirt tijdens het juichen. Dat duidt erop dat Van Esch in verwachting is van een vierde kindje.

Wout Weghorst met de bal onder zijn buik / Getty Images

Van Esch en Weghorst zijn al een stelletje sinds de middelbare school en het was al sinds jongs af aan duidelijk dat de twee een kinderwens hadden. Nikki zei tegen LINDA: "Wout en ik wilden graag redelijk vroeg kinderen. Snel nadat we besloten ervoor te gaan, voelde ik dat ik zwanger was." De twee zoenden voor het eerst in het laatste schooljaar van de middelbare, verklapte Weghorst bij Helden Magazine.

Gestopt met werken?

Het is niet helemaal duidelijk wat Van Esch verder doet. Wel gaf zij ooit in een documentaire van ESPN aan te stoppen met werken, toen Weghorst bij AZ ging voetballen. Maar dat was al in 2016. Vervolgens is zij met de spits afgereisd naar Duitsland, Engeland en mogelijk ook Turkije, toen Weghorst een half seizoen werd verhuurd aan Besiktas.

Van Esch heeft een gesloten account op Instagram en gunt de schijnwerpers dus aan Weghorst. Soms stapt zij voor een interview of documentaire wel eens uit de schaduw, maar over het algemeen blijft Van Esch liever onder de radar.

