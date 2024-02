Verplichte buscombi voor MVV op carnavalsmaandag tegen Jong Ajax

MVV speelt volgende week maandag in de 25e speelronde van de Keuken Kampioen Divisie een uitduel op bezoek bij Jong Ajax. Dat is carnavalsmaandag, dus het uitvak zal niet al te vol zitten. Voor degenen die geen zin hebben in feest en bier wacht een verplichte buscombi.

Vorig seizoen speelde MVV ook een uitwedstrijd op bezoek bij Jong Ajax op de maandag van carnaval. Destijds ging er een handjevol mensen mee, die met de auto mochten gaan. Dit jaar zijn er 185 tickets beschikbaar, alleen is het maar de vraag of er animo voor is.

Wellicht hebben ze boven de rivieren geen zin in carnaval. In de regels staat bijvoorbeeld dat confetti en shooters niet zijn toegestaan, evenals trommels en megafoons. Alcohol is wel toegestaan, maar in de dagen daarvoor drinkt het MVV-publiek hoogstwaarschijnlijk al genoeg.