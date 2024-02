Vrouw Thiago Silva weet oplossing voor problemen bij Chelsea; trainer en speler in gesprek

Chelsea-verdediger Thiago Silva voelde zich genoodzaakt om de uitspraken van zijn vrouw te verantwoorden. Belle Silva had op sociale media geroepen dat het 'tijd was voor verandering' bij de Londense club.

Chelsea verloor met 4-2 van Wolverhampton Wanderers en staat elfde in de Premier League. Trainer Mauricio Pochettino bevestigde vervolgens op dinsdag dat Silva bij hem langs was geweest in zijn kantoor.

Pochettino wilde niet vertellen waarom de 39-jarige verdediger langs was geweest, maar benadrukte wel de band tussen hem en Silva. Op de persconferentie van dinsdag zei hij: "Ik ga niet vertellen waar het over ging. Dat vind ik privé. Het belangrijkste is dat hij met mij wilde praten. Hij kent mij al meer dan tien jaar."

Pochettino heeft ook niks slechts te vertellen over de band tussen hem en Silva. "Ik denk dat onze relatie goed is. Heel goed. Dat kan je altijd merken aan de manier hoe ik over hem praat."

Het draait momenteel voor geen meter bij Chelsea, dat ondanks enorme investeringen in de laatste jaren is afgezakt naar de elfde plek in de Premier League. Na de nederlaag tegen Wolverhampton Wanderers verliet de ploeg onder een luid fluitconcert het veld in Stamford Bridge. Belle Silva kon het allemaal niet meer aanzien en zei te vrezen dat als er nu niet ingegrepen zou worden, het echt te laat zou zijn.

Vrezen voor zijn baan doet Pochettino naar eigen zeggen niet: "Ik heb een heel mooi berichtje ontvangen van de eigenaar. We doen dit samen, met zijn allen, en dat is het belangrijkst."

Thiago Silva bij Chelsea

Silva, met 39 jaar inmiddels een veteraan in de Premier League, speelt nog nagenoeg alles. Hij kwam in 22 van de 23 wedstrijden in actie bij Chelsea, waarvan 21 keer als basisspeler. Hij speelt sinds de zomer van 2020 bij Chelsea, waar hij nu wel een aflopend contract heeft.