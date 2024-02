Waarom de goal van RB Leipzig tegen Real Madrid werd afgekeurd

RB Leipzig voelde zich dinsdagavond besloten in de Champions League-thuiswedstrijd tegen Real Madrid. De blikjesclub dacht vroeg te scoren na een doelpunt van Benjamin Sesko, alleen de scheidsrechter en VAR keurden hem gezamenlijk af. Iedereen over de zeik, maar was dat wel terecht? Dit zeggen de spelregels over de afgekeurde goal.

Het werd uiteindelijk 0-1 in de Red Bull Arena in Leipzig door een schitterend doelpunt van Brahim Díaz, maar er zal nog lang worden nagepraat over de afgekeurde goal van Sesko. Alles leek er geldig aan. Andriy Lunin, de keeper van Real Madrid, bokste de bal na een corner weg. Die afgeslagen bal werd op de pantoffel genomen Xaver Schlager en belandde pardoes op het hoofd van Sesko, die scoorde. Althans, dat dacht iedereen.

Scheidsrechter Irfan Peljt en de Nederlandse VAR's Pol van Boekel en Dennis Higler keurden het doelpunt af. Tot onvrede van veel voetbalfans wereldwijd, met name die van Leipzig. Sesko stond geen buitenspel omdat Rodrygo buitenspel ophief, toch? Daar was niet waar Van Boekel en Higler naar keken.

Afgekeurd doelpunt RB Leipzig tegen Real Madrid Benjamin Sesko dacht RB Leipzig op voorsprong te zetten in de heenwedstrijd van de Champions League tegen Real Madrid in de achtste finales. Maar zijn doelpunt werd afgekeurd? Iedereen verbaasde zich erover. Oordeel zelf: was het buitenspel?

Waarom de goal van Leipzig tegen Real Madrid werd afgekeurd

Wie goed kijkt, ziet dat Benjamin Henrichs bij de inzet van Schlager achter doelman Lunin staat. De grote vraag is: hindert hij daarbij de keeper? Waarschijnlijk vonden Van Boekel en Higler van wel.

Daarbij kijkt het Nederlandse duo naar hoofdstuk 11 van de IFAB-regels, die gaan over buitenspel. Daarin gaat een deel over het hinderen van de tegenstander. Hoewel Henrichs achter Lunin stond, was de keeper niet helemaal vrij in zijn actie om zich richting de bal te bewegen.