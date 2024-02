'Crazy, maar ze is het waard: aanbod van één miljoen euro per jaar voor Demi Vollering'

Demi Vollering zou eind vorig een aanbieding hebben gehad om bij UAE-Team Emirates te komen fietsen. Dat zou haar een jaarsalaris van een miljoen euro opleveren. Ploeggenote Lorena Wiebes laat vanuit de UAE Tour weten wat ze van deze ontwikkeling in het vrouwenwielrennen vindt.

Wieleranaliste Marijn de Vries schreef begin februari in haar column in NRC dat Vollering een aanbod van één miljoen euro zou hebben gekregen. De Nederlandse toprenster rijdt momenteel nog gewoon voor SD Worx, maar het zou over volgend jaar kunnen gaan. Volgens De Vries verdienden de allerbeste wielrensters de laatste jaren hooguit de helft van dat bedrag. Bij de mannen liggen de bedragen vele malen hoger.

"Het is crazy", zegt Wiebes tegenover Cyclingnews. "Het is goed dat de salarissen omhoog gaan, maar we moeten ook aan de andere renners denken, niet alleen aan de top. Ik zou zeggen dat Demi het geld waard is, maar het is ook belangrijk dat de ondersteunende renners een goed salaris hebben; zij zijn echt belangrijk in de wedstrijden."

Wiebes wijst op het feit dat er nog steeds rensters in het peloton zijn die niets verdienen. "Het is echt belangrijk dat ze ten minste iets verdienen met koersen en het niet alleen doen voor een rugzak en een shirt."

Wiebes is de UAE Tour uitstekend begonnen. Zij won donderdag de openingsrit in de haven van Dubai. Lotte Kopecky maakte met een sprint de weg naar de kop van het peloton voor haar vrij, waarna Wiebes het af kon maken. Een dag later zegevierde de topsprinter uit Nederland ook in de tweede etappe.