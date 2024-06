Demi Vollering bekroont topvorm in Ronde van Zwitserland met dubbele zege op slotdag

Wielrenster Demi Vollering heeft haar eindzege in de Ronde van Zwitserland nog wat meer glans gegeven. De 27-jarige wielrenster van SD Worx - Protime, die al twee etappes in Zwitserland had gewonnen, won ook de laatste rit.

Vollering was na een heuvelrit over ruim 127 kilometer met start en finish in Champagne de snelste van een groepje met drie andere concurrentes. De Italiaanse Elisa Longo Borghini werd tweede, voor de Australische Neve Bradbury en Katarzyna Niewiadoma uit Polen. Vollering eindigde in het klassement met een ruime voorsprong van 1.28 minuut op Bradbury. Longo Borghini deed 2 seconden langer over de vier etappes en Niewiadoma legde beslag op de vierde plaats.

Vollering, die dus drie etappes won, keek na afloop alvast vooruit naar de Tour de France, die op 12 augustus in Rotterdam start. "Deze zege geeft een goed gevoel voor de Tour, waar we ook veel moeten klimmen", wist de winnares van 2023. "De Tour is een hoofddoel en ook de Olympische Spelen zijn speciaal. Daarna zou het fijn zijn om het seizoen te bekronen op het WK."

Uiteraard was ze ook heel blij met haar zege in Zwitserland. "Het was een mooi gevecht met die meiden. Ik kon een beetje gokken vandaag en dat is een gemakkelijke positie om in te zitten. Het team heeft er hard voor gevochten, dus het is fijn om het af te maken. Ook omdat het een beetje een thuisrace is voor mij", aldus de in Zwitserland woonachtige renster.

Nieuwe ploeg voor Vollering

Voor Vollering staan er veel veranderingen op de planning, aangezien ze spoedig gaat wisselen van ploeg. Aan het eind van 2024 zal ze haar ploeg SD Worx - ProTime verlaten voor een nieuw team. Welke ploeg haar nieuwe broodsheer wordt is nog niet bekend. Eerder gingen er geruchten over UAE Team ADQ als nieuwe bestemming. Die ploeg is de vrouwentak van het bekende Team UAE Emirates.