Vader Mathieu van der Poel kijkt niet naar koersen zoon: 'Hoe ouder ik word, hoe moeilijker ik het vind'

Adrie van der Poel geniet van een afstandje van de verrichtingen van zijn zoon Mathieu. In de podcast van schaatser Erben Wennemars met zijn vrouw Renate geeft Van der Poel senior toe dat hij de races amper kijkt. De oud-wielrenner is blij als zijn zoon zonder kleerscheuren over de finish komt.

Ondanks de 'Spartaanse opvoeding' was Adrie van der Poel niet actief bezig zijn zoons te laten wielrennen net als hij. Hij had het ook prima gevonden als ze waren gaan voetballen. "Ik heb ze nooit gepusht. Willen jullie fietsen? Prima, dan ga ik mee. Willen jullie niet fietsen? Ook prima", zegt Van der Poel in de podcast Erben & Renate: Topsportouders.

Vader Van der Poel openhartig over 'Spartaanse opvoeding': 'Ik heb Mathieu maar één keer geknuffeld' Adrie van der Poel is ontzettend trots op zijn zoons Mathieu en David. De oud-wereldkampioen veldrijden is er echter de man niet naar om dat te uiten. Het is een gevolg van zijn 'Spartaanse opvoeding', zo vertelt hij in de podcast van Erben Wennemars en zijn vrouw Renate.

Jong talent

Toch had Van der Poel senior al snel in de gaten dat zijn zoon over speciale kwaliteiten beschikte. "Ik weet nog dat Jean Nelissen (oud-sportjournalist, red.) aan mijn kinderen vroeg wat ze wilden worden. En Matje zei meteen: 'Ik word wielrenner!'. Ik had op jonge leeftijd wel al gezien wat anderen niet hadden. Hij had alles", blikt oud-renner Adrie van der Poel terug.

Mathieu van der Poel: eigenwijze alleskunner op de fiets die dankzij liefde voor mooie auto's vriendin Roxanne vond Als kind uit een ware wielerfamilie was het lot bij zijn geboorte eigenlijk al geschreven. Maar de manier waarop Mathieu van der Poel de harten van de wielerfans zou veroveren, kon niemand voorspellen. Een zeer complete renner met een goed gevulde palmares in allerlei disciplines. Dit is Mathieu van der Poel, de 29-jarige wielrenner uit het Belgische Kapellen, die op zijn achttiende voor de Nederlandse nationaliteit koos.

"Als hij op sportieve wijze geklopt werd, was hij altijd heel rustig en sportief. Alleen als er iets voorgevallen was, dan kon hij dat niet hebben", herinnert hij zich. "Maar je zag het aan zijn manier van rijden, ik hoefde hem nooit iets uit te leggen."

Trainer van Mathieu

Adrie van der Poel was na zijn actieve carrière als profrenner heel lang trainer van zijn zoon. "Ik heb hem zijn ding laten gaan, doen wat hij leuk vindt", aldus senior, die zijn kind waarschuwde voor afleidingen als uitgaan en vriendinnen. "Als je wielrenner wil worden, of voetballer, dan kies je niet voor de makkelijkste weg. Dan moet je er veel voor laten", weet hij uit eigen ervaring. "Ik was voor Matje harder dan voor zijn ploegmakkers. Ook om die andere kinderen blijk te geven dat hij niet werd voorgetrokken."

Hoe ouder Van der Poel werd, hoe meer zijn vader hem los moest laten. "Hij heeft zelf zijn keuzes gemaakt. Heeft zich niet laten verblinden door ploegen die veel groter waren, waar het professioneler was. Bij hem ging het om geluk en plezier. Links en rechts heb ik hem een beetje bijgestuurd."

Niet voor de televisie

Als wielerliefhebber kijkt Van der Poel veel wedstrijden. "Behalve de wedstrijden waar m’n zoon rijdt. Dan kijk ik alleen de laatste twee uur terug en vreet ik mezelf op van de zenuwen", onthult hij. "Hoe ouder ik word, hoe moeilijker ik het vind om naar te kijken. Ik ben blij als ze - niet alleen Mathieu - veilig over de streep komen."