Mathieu van der Poel lanceert Jasper Philipsen naar sprintzege in tiende etappe Tour de France

Jasper Philipsen heeft zijn eerste etappezege in deze Tour de France binnen. De Belg van Alpecin-Deceuninck kreeg van Mathieu van der Poel een machtige lead-out en sprintte onbedreigd naar de zege in de massasprint.

De 187 kilometer lange etappe van Orleans naar Saint-Amand-Montrond was oersaai. Het parcours was zo vlak als maar kon en dus aasden de sprinters op een massaspurt. Onderweg zorgde de harde wind nog voor angst voor waaiers, maar die bleven uit. Dus waren alleen de laatste twee kilometers interessant.

🚴🇫🇷 | Jasper Philipsen wint dan eindelijk zijn etappe. En hier was helemaal niks mis mee. Dat mag ook gezegd worden van een ijzersterke lead-out van wereldkampioen Mathieu van der Poel. 👏👏 #TDF2024



Dylan Groenewegen beste Nederlander

Daarin zochten alle sprinttreinen een weg naar voren. Dylan Groenewegen leek er met drie ploeggenoten het best voor te staan, maar de Nederlands kampioen kwam er niet aan te pas. Hij zag vanaf plek negen de sprinters voor hem om de dagzege strijden. Philipsen had het geluk dat hij met wereldkampioen Van der Poel een fantastische slinger kreeg.

Groene trui tweede

De Belg werd door zijn Nederlandse ploeggenoot gelanceerd naar de kop en stond die leidende positie niet meer af. Het werd zijn zevende etappezege in de Tour. Biniam Girmay, de man in de groene trui, werd achter Philipsen tweede. "Dit was een perfecte lead-out", zei Philipsen na afloop.

"We hebben gedaan waarvoor we hier zijn", sprak Philipsen in het flashinterview kort na de finish. "Het is wel een opluchting. Die eerste week leek eindeloos te duren, zonder succes en ook met wat pech. Het was zwaar na een aantal sprints zonder zege. Gelukkig is het team in mij blijven geloven. Ik denk dat we de overwinning verdienden."

Fabio Jakobsen

Pascal Ackermann werd derde, voor Wout van Aert van Visma | Lease a Bike. De andere Nederlandse topsprinter, Fabio Jakobsen, was nergens te bekennen. Hij eindigde teleurstellend in het peloton. Van der Poel werd dankzij zijn sterke benen ook nog eens vijftiende in de etappe.

In het klassement veranderde er niks. Tadej Pogacar kwam veilig in het geel over de streep.

