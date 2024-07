Vader Van der Poel openhartig over 'Spartaanse opvoeding': 'Ik heb Mathieu maar één keer geknuffeld'

Adrie van der Poel is ontzettend trots op zijn zoons Mathieu en David. De oud-wereldkampioen veldrijden is er echter de man niet naar om dat te uiten. Het is een gevolg van zijn 'Spartaanse opvoeding', zo vertelt hij in de podcast van Erben Wennemars en zijn vrouw Renate.

Van der Poel miste een groot deel van de opvoeding van zijn zoons David en Mathieu. "Ik heb ze niet zo veel opgevoed hoor, vooral mijn vrouw. Ik was er nooit. Van de ene kant ben ik blij dat ik op latere leeftijd kinderen heb gekregen. Anders miste ik zestien jaar", zegt Van der Poel in de podcast Erben & Renate: Topsportouders. Hij stopte in 2000 met fietsen, terwijl zijn zoons in 1992 (David) en 1995 (Mathieu) werden geboren.

"Als er problemen thuis waren, dacht ik: ik heb mijn problemen met fietsen, daar moet je nu even niet mee aan komen. Zo ben ik opgevoed en dat heb ik zelf overgenomen. Ik heb jarenlang gedacht dat het zo moest, terwijl het bij vrienden om mij heen heel anders was."

Eerste en enige knuffel

Renate Wennemars vroeg zich daardoor af of Van der Poel zijn zoon ooit een knuffel heeft gegeven. "Ik heb dat toevallig gedaan vorig jaar na het WK", reageert hij. Hij zag Mathieu toen wereldkampioen worden in Glasgow. "Dat was de allereerste keer. Ik ben niet zo’n knuffelaar. Ik ben súper trots, maar ik laat het nooit blijken. Ik ben super gelukkig, en dan hoeft het niet alleen om winnen te gaan, maar ook als hij niet gevallen is of dat hem niets ernstigs is overkomen. Dat is voor mij al een overwinning."

Mathieu van der Poel lanceert Jasper Philipsen naar sprintzege in tiende etappe Tour de France Jasper Philipsen heeft zijn eerste etappezege in deze Tour de France binnen. De Belg van Alpecin-Deceuninck kreeg van Mathieu van der Poel een machtige lead-out en sprintte onbedreigd naar de zege in de massasprint.

Spartaanse opvoeding

Volgens Van der Poel komt het door de manier waarop hij is grootgebracht. "Ik heb gewoon een Spartaanse opvoeding gehad. Ik schaam me er niet voor, maar er zit wel verbetering in", vindt hij. Met eventuele kleinkinderen op komst denkt hij niet dat hij het nog recht kan zetten. "Daar maak ik niet goed mee wat ik bij mijn eigen kinderen niet heb gedaan. Ik moet wel attenter zijn", is zijn advies aan zichzelf.