Zwemmer uit Californië heeft tattoo met 'Oranje Boven': 'Geen idee wat het betekent'

Caspar Corbeau zwemt al jaren voor Nederland, maar komt eigenlijk helemaal niet uit ons landje. Toch heeft de zwemmer, die uit de Verenigde Staten komt, twee tattoos die doen vermoeden dat hij een rasechte Hollander is. Hoe zit dat?

De 22-jarige Corbeau werd geboren in Santa Cruz, Californie en leerde ook zwemmen aan de andere kant van de oceaan. Zijn vader is Jim Corbeau, de voormalig Nederlands topzwemmer. Die trouwde met een Amerikaanse en daarom heeft Caspar twee paspoorten. Hij koos ervoor om onder de vlag van Nederland te zwemmen, omdat hij zo meer kans had om door te breken.

Tattoo's

Op zijn onderarm prijkt de tekst 'Oranje Boven' in sierletters. "Ik had eerst geen idee wat het betekende, maar hoorde het de Nederlanders altijd roepen na een race", vertelt Corbeau in een interview met het Algemeen Dagblad. Hij heeft nóg een tattoo die geïnspireerd is door Nederland: op zijn rechterschouder staat de Dutch Lion. Tekst loopt door onder de foto

De opa en oma van Corbeau emigreerden eind jaren 50 naar de VS. "Hagelslag, speculaas, stroopwafels. Dat was vroeger altijd al wel aanwezig bij opa en oma thuis, ja. En dat maakte het verhuizen naar Nederland ook stukken makkelijker", lacht Corbeau, die sinds kort permanent in Amsterdam traint onder Mark Faber.

"Mijn auto heb ik twee maanden voor mijn vertrek uit de VS al verkocht. Kon ik vast wennen aan alles op de fiets doen. Zo handig, ik heb alles bij de hand hier. Alles is hier kleiner, dichterbij. Zwembad op tien minuten, supermarkt, ziekenhuis, ideaal", vindt Corbeau.

Begrijpen

Het heeft wel even geduurd voordat de boomlange zwemmer zich echt ook een beetje Nederlander voelde. "Ik heb mezelf altijd wel beschouwd als 50 procent Amerikaans, 50 procent Nederlands, maar het voelde lang meer als 80-20. Maar nu ik hier ben, leer ik de cultuur en de mensen beter begrijpen. Probeer ik helemaal naar die 50 procent Dutch toe te groeien.”

Hij is ook druk bezig met het leren van de Nederlandse taal. "Mijn grammatica is nog niet zo best, maar ik oefen al twee jaar op Duolingo, krijg steeds meer zelfvertrouwen. In de slagerij en de supermarkt probeer ik m’n Nederlands al een beetje uit."

Kansen op het WK

De jonge zwemmer gaat op het aankomende WK zwemmen in Doha, Qatar, proberen om samen met Arno Kamminga medailles te winnen voor Nederland. "Een WK-medaille zou héél goed zijn voor het vertrouwen richting Parijs (de Olympische Spelen, red.)", beseft Corbeau. Hij ziet zijn grootste kansen op de langste afstand. ,,Ik ben echt een 200-man. Denk dat er een kans is, dus moet ik groot dromen. Dat is ook wat coach Mark zegt."