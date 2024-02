Feyenoord-assistent John de Wolf openhartig over ziekte van zijn moeder: 'Dan zit ik als een kind te janken'

John de Wolf zit woensdagavond als assistent-trainer van Feyenoord op de bank bij het bekerduel tegen AZ. De oud-voetballer schoof een avond voor die wedstrijd aan bij talkshow Op1, maar deed dat niet om over voetbal te praten. Hij gaf een inkijkje in zijn persoonlijke leven en sprak over de ziekte van zijn moeder.

De Wolf maakte vorige maand tegen het AD bekend dat zijn moeder lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Een belangrijk gevolg van die ziekte is dat mensen weinig meer onthouden en mensen niet meer herkennen. De Wolf schoof bij de talkshow Op1 aan om over de situatie van zijn moeder te vertellen: "Het is mijn moeder niet meer. Er is geen contact en dat doet veel pijn. Het is eigenlijk niet meer te doen om naar haar toe te gaan."

De assistent-trainer van Feyenoord heeft veel verdriet om de situatie. "Als ik na een bezoek weg ga, dan zit ik in de auto als een klein kind te janken van verdriet. Dit had ze niet gewild." De Wolf had altijd een goede band met haar: "Ik was wel een moederskindje en ik kwam vaak bij haar op de koffie."

Schuldgevoel

De Wolf is dan ook niet meer geweest sinds afgelopen kerst: "Tot dat moment heb ik me schuldig gevoeld. Toen heb ik een gesprek gehad met de verzorgers en dat ook gezegd. Het is mijn moeder en deze mensen staan de hele dag klaar om haar te verzorgen. Maar hun begrip gaf mij rust."

De oud-voetballer weet niet of hij nog een keer op bezoek zal gaan: "Als mijn gevoel zegt dat ik moet gaan, dan ga ik. Maar wil ik mezelf weer pijn doen? Nu zeg ik nee. Voor mij is het te heftig en dat moet je jezelf in bescherming nemen."

De situatie van zijn moeder heeft tot nog meer ellende geleid: "Het contact met mijn zus is verbroken, omdat wij een andere denkwijze hadden over de ziekte. Ga je het wel of niet brengen aan je moeder? Ook kan de een qua mantelzorg wel veel doen en de ander juist niet." Hij heeft een advies voor mensen in een soortgelijke situatie: "Blijf on speaking terms met elkaar."

Feyenoord

De Wolf is ondanks de zware privésituatie wel gewoon assistent-trainer van Arne Slot bij Feyenoord. Dat werk lijdt niet onder de ziekte van zijn moeder: "Ik kom hier niet om de zielige jongen uit te hangen. Ik heb dat al een plek gegeven en dat is al een aantal jaren zo. In De Kuip gaan we gewoon volle bak." De Wolf zit woensdag dan ook gewoon op de bank tijdens de wedstrijd tegen AZ.