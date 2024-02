Kees Kwakman heeft naast voetbal nog een sportliefde: 'Die gasten zijn een potje fit, man'

Kees Kwakman is een bekend gezicht in de voetbalwereld. Jarenlang was hij actief als voetballer en tegenwoordig is hij analist bij ESPN. Maar naast voetbal is er nog een sport waar zijn hart sneller van gaat kloppen: tennis.

Kwakman heeft al zo lang als hij kan herinneren twee sportliefdes: voetbal en tennis. Hij vertelt aan het Algemeen Dagblad dat hij op zijn kamer een poster van Richard Krajicek had hangen, en dat hij op het pleintje achter zijn ouderlijk huis net zo graag een bal tegen de muur sloeg als schopte.

Hij bezoekt voor zijn werk bij ESPN elk weekend de Eredivisiestadions, maar thuis kijkt hij bijna alleen maar tennis. "Laatst kwam ik om kwart voor elf thuis. Had ik mijn vrouw gevraagd de partij Paire-Murray in Montpellier op te nemen. Ga ik dat nog lekker even zitten kijken. John van Lottum was de commentator. Die zei nog: de grootste Paire-fan van Nederland, Kees Kwakman, zit ongetwijfeld ook voor de buis."

Mentaal

De oud-voetballer van FC Volendam, RBC, NAC, FC Augsburg, FC Groningen vertelt wat hij zo mooi vindt aan het spelletje. "Hoe ze bewegen. Hoe gefocust ze zijn. Hoe hard het gaat. Plus het mentale deel natuurlijk. Waar je zelf op amateurniveau al mee te maken hebt, dat je na twee gemiste ballen denkt: godverdomme."

Hij kan zich niet voorstellen hoe dat voor de profs moet zijn. "Door de Netflix-serie Break Point krijg je nu ook voor het eerst een kijkje achter de schermen. Daardoor weet je beter wat ze ervoor moeten doen, en wat een verliespartijtje doet." Tekst loopt door onder de foto.

Tennis is ondertussen vast onderdeel van Kwakmans leven. Als hij zijn kinderen ontbijt serveert, staat er standaard een of ander ATP-toernooi op en hij kijkt alle wedstrijden van de Nederlandse toppers Hij is ook elk jaar aanwezig bij de ABN AMRO Open in Rotterdam.

"Vijf jaar geleden zat ik in Ahoy ter hoogte van de baseline bij Daniil Medvedev", vertelt hij daarover. "Dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht: wát een sport is dit. Bij elke bal die split-step, alleen dat al. Hoe ze het volhouden, twee uur lang, en dan de dag erop weer, en volgende week weer. Die gasten zijn een potje fit, man. Het kan er op tv heel gewoontjes uitzien. Maar dat is het absoluut niet."