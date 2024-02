Wijziging in dartskalender eist eerste slachtoffer: 'Dit is een heel grote ramp'

Een wijziging in de dartskalender eist nu al het eerste slachtoffer. Vanaf dit jaar zullen alle dertig Players Championship-toernooien doordeweeks gespeeld worden. Funest voor darters die naast de sport een andere baan hebben.

Ronny Huybrechts lijkt het eerste slachtoffer. "Dit is een heel grote ramp", vertelt de Belgische oudere broer van Kim tegenover Het Nieuwsblad. De 58-jarige darter, die vijf keer op het PDC WK stond, kan zich namelijk geen leven als fulltime darter veroorloven. Hij heeft namelijk nog een baan. The Rebel werkt in een magazijn dat koffiemachines levert. "Ik heb al eens snel gekeken en gerekend: als ik tot juni alle vloertoernooien meepak, dan zijn mijn verlofdagen op. En dan heb ik de kwalificaties voor andere toernooien nog niet meegerekend. Dat gaat gewoon niet", vertelt hij.

Naast Huybrechts is ook Michael van Gerwen niet van de partij. Hij viert zijn Premier League-weekoverwinning in Berlijn met een reisje naar Disneyland Parijs. Adrian Lewis en Tim Wolters. Lewis heeft al enige tijd een dartspauze en de Duitse Wolters verwacht een kind. Danny Jansen - die eind vorig jaar zijn tourkaart verloor - treedt op als vervanger. Ook de Filipijnse darter Christian Perez is eindelijk weer aanwezig, nadat hij zijn Britse visum kreeg.



Players Championship 1 en 2 worden maandag en dinsdag in Wigan gespeeld.

Ronny Huybrechts

Huybrechts stond tussen 2014 en 2018 vijf keer op het PDC WK. Twee keer haalde hij de laatste 32, waar hij iedere keer verloor van Peter Wright. Ook speelde hij drie keer met zijn broer voor Team België op de World Cup of Darts. Na 2018 kreeg de dartscarrière van Huybrechts een plekje op de achtergrond. Totdat hij in 2023 opnieuw zijn tourkaart won op Q-School. Heel goed ging het nog niet. Na een jaar darten staat hij 86ste van de wereld.