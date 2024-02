Filipijnse darter die begin 2023 tourkaart won, mag eindelijk meedoen aan toernooien in Engeland

Christian Perez mag zich vanaf nu echt officieel PDC-darter noemen. Hij werd in 2023 de eerste Filipijn die een tourkaart veroverde, maar hij mocht vanwege het ontbreken van een sportvisum niet meedoen aan toernooien in het Verenigd Koninkrijk. Daar kwam afgelopen week verandering in.

Onlangs meldde de Filipijnse dartfederatie (NDFP) dat de 42-jarige Perez eindelijk zijn UK Sportsperson Visa binnen heeft. Hij kan nu dus overal in het Verenigd Koninkrijk meedoen aan Pro Tour-toernooien. Perez speelde vorig jaar alleen twee Players Championships in het Duitse Hildenheim.

"We hadden niet verwacht dat het visumaanvraagproces zo tijdrovend zou zijn, maar met gebeden, geduld en de steun van de DRA en Robson Sportscraft, zijn we erin geslaagd om een sportvisum te bemachtigen", zegt Perez in een reactie. De Filipijn staat op de deelnemerslijst voor Players Championship 1 en 2 van volgende week in Wigan.

Perez staat 93ste op de PDC Order of Merit met 3000 pond aan prijzengeld. Hij moet aan het einde van dit jaar in de top 64 van de wereld staan, wil hij zijn tourkaart behouden. Lukt dat niet, dan moet hij volgend jaar opnieuw naar Q-School.