Suzanne Schulting en co pakken goud op de aflossing, Xandra Velzeboer de beste op de 500

De Nederlandse vrouwen hebben het goud gepakt op de 3000 meter relay tijdens de wereldbekerwedstrijden in Dresden. Xandra Velzeboer won de 500 meter, Suzanne Schulting pakte het zilver op de 1000 meter.

Schulting, Velzeboer, Yara van Kerkhof en Selma Poutsma waren aan het einde van de zondag duidelijk de beste in de aflossing. Het Nederlandse viertal domineerde de race van begin tot eind. Canada werd tweede, omdat de laatste rijdsters van de Verenigde Staten en Zuid-Korea in de laatste bocht ten val kwamen.

Voor Schulting zijn de races in Dresden haar eerste wedstrijden in bijna een jaar. Vorig jaar maart kwam ze tijdens de WK in Zuid-Korea voor het laatst in actie. De drievoudig olympisch kampioene stelde de start van haar seizoen eerder uit door oververmoeidheid en een trainingsongeluk, waarbij ze geblesseerd raakte aan haar rug.

Schulting greep zaterdag bij haar eerste finale op een individuele afstand brons: "Dit voelt als een enorme bevrijding". Een dag later stond ze op de 1000 meter een tree hoger op het podium. De Zuid-Koreaanse Kim ging er met het goud vandoor. "Of ik hier had kunnen winnen? Het was wel close", zei Schulting na afloop bij de NOS. "Ik vind dat het best wel heel erg goed gaat. Maar ik ben wel teleurgesteld, omdat ik het gevoel had dat er goud in had gezeten."

Xandra Velzeboer

Xandra Velzeboer won zondag de 500 meter. De regerend wereldkampioene klopte Ye Wang uit China en Kamila Stormowska uit Polen. Michelle Velzeboer eindigde als vierde. Selma Poutsma miste de finale omdat ze ten val was gekomen in haar halve finale.

Velzeboer won zaterdag zilver op de eerste 1000 meter die dit weekend in Dresden werd verreden. Ze eindigde ook als tweede met Selma Poutsma, Teun Boer en Friso Emons op de gemengde aflossing.