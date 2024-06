België heeft hofkapper mee bij EK voetbal: 'Vijftien tot twintig minuten per speler'

'Als je haar maar goed zit', zo luidt de uitdrukking. Dat geldt ook voor de Belgische voetballers op het EK voetbal 2024 in Duitsland. De Rode Duivels hebben een kapper meegenomen om de lokjes dagelijks bij te knippen.

Mathieu Nayis is de hofkapper van de Belgische selectie. Hij nam onlangs nog onder meer Timothy Castagne en Koen Casteels onder handen, zodat zij er tijdens de wedstrijd tegen Slowakije tiptop verzorgd bij liepen. Vrijdag was hij nog in het Duitse hotel van de Belgische selectie om diverse spelers op de knipstoel te zetten.

Knippen

Maar hoe is Nayis op deze begerenswaardige positie terecht gekomen? Volgens Het Nieuwsblad ging in 2015 zijn eerste salon open, te Anderlecht. Daar bezocht voetballer Anthony Vanden Borre de zaak. Ze raakten in gesprek en zo kreeg hij toegang tot een netwerk van voetballers. Het balletje ging rollen, zeker toen Nayis foto's maakte van zijn knipwerk. "Ik begreep heel snel de kracht van sociale media", erkent hij.

Hij beheerst diverse technieken en gaat met de modes mee. Zo is momenteel ‘dégradé zéro’ in trek, een techniek waarbij het haar aan de zijkanten en achterkant van het hoofd van boven naar beneden wordt geschoren, waarbij het steeds korter wordt.

Amuseren

Het knippen van befaamde voetballers is goed voor zijn business, maar het is ook simpelweg een fijne bezigheid. Tijdens het werk babbelt hij met ze en er hangt altijd een prima sfeer rondom de selectie. "Zij biljarten of spelen op de PlayStation en ondertussen knip ik één voor één hun haar", vertelt hji. "Zij amuseren zich, ik werk. Ik heb ongeveer vijftien tot twintig minuten per speler nodig."