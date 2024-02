Comeback Heracles stort hekkensluiter Vitesse nog dieper in de degradatieput

Hekkensluiter Vitesse leek in de degradatiekraker uit bij Heracles eindelijk weer eens mooi resultaat in de Eredivisie te gaan boeken. Het stond binnen een half uur 0-2, maar na een domme rode kaart voor Vitesse-verdediger Nicolas Isimat-Mirin draaide Heracles het helemaal om: 3-2.

Vitesse zag nummer zestien RKC vrijdag winnen en dat zal een grote tegenvaller zijn geweest. Het gat met de Waalwijkers was daarmee zes punten. Een goed resultaat bij nummer vijftien Heracles was dus hard nodig en het leek erop alsof dat ook ging gebeuren toen Vitesse via Kacper Kozlowski en een heerlijke knal van Melle Meulensteen met 2-0 voor kwam.

Al snel kwam er zand in de molen toen Heracles vlak na de 0-2 via Jordy Bruijn de aansluitingstreffer maakte. Op slag van rust ging het helemaal mis toen aanvoerder Isimat-Mirin tegen twee oliedomme gele kaarten aanliep en het veld met rood moest verlaten van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Heracles draaide de wedstrijd na rust tegen tien Arnhemmers helemaal om via Jizz Hornkamp. De spits kopte eerst een corner binnen en knikte even later ook een voorzet met een boogbal in de verre hoek.

Degradatiezorgen

Heracles krijgt door de overwinning weer wat lucht en klimt naar de veertiende plaats boven Excelsior. Het gat met nummer zestien RKC is weer vier punten. Voor Vitesse wordt handhaving wel heel erg lastig. De Arnhemmers staan samen met FC Volendam stijf onderaan.