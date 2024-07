'PSV heeft eindelijk beet: Eindhovenaren betalen recordbedrag aan gedegradeerd Excelsior voor Couhaib Driouech'

PSV lijkt eindelijk Couhaib Driouech binnen te hebben. De Eindhovenaren zijn volgens meerdere media bijna rond met Excelsior over een transfer. PSV zou een recordbedrag overhebben voor de aanvaller.

Helemaal rond is het nog niet helemaal, maar de verwachting van het Eindhovens Dagblad en De Telegraaf is dat het akkoord er snel komt. Driouech, die naar verwachting voor vijf jaar gaat tekenen, zou PSV uiteindelijk ongeveer 3,5 miljoen gaan kosten. Ook krijgt Excelsior, dat afgelopen seizoen uit de Eredivisie degradeerde, een deel van de transfersom als de aanvaller ooit weer zou vertrekken bij PSV.

Recordbedrag

Waar spelers normaal in waarde dalen bij een degradatie houdt Excelsior in het geval van een deal een recordbedrag over aan Driouech. De transfer van spits Thijs Dallinga in 2022 naar het Franse Toulouse leverde de Kralingers toen 2,5 miljoen euro op. Dat was iets meer dan de ruim twee miljoen euro die de club overhield aan het vertrek van Jerdy Schouten naar Bologna in 2019. Schouten is momenteel op het EK actief met het Nederlands elftal.

Jerdy Schouten staat op scherp, maar is niet bang voor een gele kaart tegen Turkije: 'Als het moet, dan moet het' Jerdy Schouten blikt vooruit op een bijzondere wedstrijd voor hem. Op zijn eerste EK ooit speelt hij in de kwartfinales van dat toernooi tegen Turkije. Er is één probleem: hij staat wel op scherp. Maar is dat wel een probleem? Schouten vindt van niet. "Het gaat om doorgaan of naar huis", zei hij op de persconferentie.

De aanhouder wint

Afgelopen winter was Driouech al onderweg naar Eindhoven om alles voor te bereiden op zijn presentatie. De overstap ging echter op het allerlaatste moment toch niet door, waardoor de aanvaller voor niets naar PSV was gereden.

Excelsior wilde per se een vervanger halen voordat hij verkocht zou worden. Dat lukte op korte termijn niet, waardoor de deal niet doorging. Toen werd al een bedrag van rond de vier miljoen euro genoemd. Nu lijkt het er dus alsnog van te gaan komen.