PSV-trainer Peter Bosz verkiest landstitel boven Europese titel: 'Dat lijkt me logisch'

Peter Bosz won woensdagmiddag de Rinus Michels Award, de prijs voor beste trainer van het jaar. De oefenmeester van PSV werd voor het eerst kampioen op het hoogste niveau en mocht daarom de prijs in ontvangst nemen. Bosz vraagt zich af hij de terechte winnaar is.

Bosz won de Rinus Michels Award en liet daarmee René Hake (Go Ahead Eagles), Rogier Meijer (NEC), Joseph Oosting (FC Twente) en Arne Slot (Feyenoord) buiten de prijzen. "Ik vind het een lastige vergelijking, want misschien hebben de andere genodigden wel een betere prestatie geleverd dan ik", zei Bosz realistisch in gesprek met Sportnieuws.nl.

Opnieuw een prijs voor PSV

Bosz vindt het een prachtige erkenning voor het afgelopen seizoen, maar vindt het niet ‘zijn’ prijs. "Ik verwacht dat ik de prijs heb gekregen, omdat wij met PSV ook kampioen zijn geworden. Deze prijs is van ons allemaal, van de selectie tot de clubleiding. We verdienen het allemaal evenveel bij PSV."

Geweldige prestatie

Bij de Rinus Michels Award-uitreiking ging het natuurlijk ook over de prestaties van het Nederlands elftal. Met name de goede invalbeurt van Joey Veerman is hem bijgebleven. “Joey speelde heel erg goed. Het was nog best spannend toen hij in het veld kwam, maar dat heeft hij erg goed gedaan."

Zijn oefenmeester vond het vooral jammer dat zijn pupil de grote kans nipt voor het doel langs schoot. "Het was jammer dat die bal niet binnen ging, want dat was de kers op de taart geweest. Maar zijn spel kon me zeker bekoren. Dat deed hij goed."

Oranje op weg naar finale

De weg naar de finale ligt min of meer open voor Nederland. In de kwartfinale wacht Turkije, waarna een wedstrijd tegen Engeland of Zwitserland in de halve finale volgt. Veel Nederlanders kijken al uit naar de EK-finale.

Bosz kijkt, net als bij zijn eigen wedstrijden, niet verder dan het eerstvolgende duel. Hij geeft de Nederlandse fans een advies. “Laten we eerst maar eens kijken of we van Turkije kunnen winnen. Uiteraard moet dat normaal gesproken lukken, maar dan moeten ze het nog wel even doen", aldus Bosz.

Liever landstitel met PSV

Bosz hoopt dat Nederland Europees kampioen wordt, maar als hij moest kiezen gaat hij toch voor het landskampioenschap met PSV. “Gelukkig hoef ik niet te kiezen, maar dan ga ik natuurlijk voor de titel met PSV. Dat lijkt me logisch, omdat ik daar trainer ben”, sloot Bosz met een knipoog af.

