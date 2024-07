Emoties bij Wesley Sneijder na opwachting op het veld bij Nederland: 'Het doet me toch wel wat'

Wesley Sneijder geniet van de sfeer in Berlijn en is klaar voor de kraker op het EK tussen Nederland en Turkije. De recordinternational kende in het verleden prachtige tijden in Turkije, waar hij successen met Galatasaray beleefde. Maar één ding is vanavond zeker: "Ik ben een Nederlander en ik hoop ook dat Nederland wint."

Vlak voor de aftrap verscheen Sneijder op de middenstip van het Olympiastadion. Dat maakte toch een bepaald gevoel bij hem los, zo stelde hij bij de NOS. "Het doet me toch wel wat, zeker met het Nederlands elftal hier naast me. Ze moeten me de bal niet inspelen, want dan geef ik hem niet meer terug."

Turkse liefde Wesley Sneijder

Sneijder liet eerder op de dag bij het Oranje-feest in Berlijn - als opwarmertje richting de kwartfinale - aan het Nederlandse publiek zijn liefde voor Turkije blijken. Dat kwam hem op het nodige boegeroep te staan. Maar daar lag de voormalig vedette van onder meer Ajax, Real Madrid en Inter niet wakker van.

Turks topmodel stookt vuurtje op en lekt pikant privébericht van Memphis Depay: 'Hey schoonheid' De psychologische oorlog tussen Turkije en Nederland heeft een nieuwe dimensie gekregen dankzij een Turks topmodel en Memphis Depay. De Nederlandse aanvalsleider stuurde in mei een DM naar Gizem Kaya en zij is nu niet te beroerd om dat te delen in aanloop naar de EK-kwartfinale.

"Ik zei niks bijzonders. Ik zei alleen dat het fantastische mensen zijn en de sfeer vanavond geweldig zal zijn. Maar ik ben Nederlander en ik hoop ook dat Nederland wint. De Turken hebben weliswaar een goede ploeg met veel talent. Maar wij zullen toch een maatje te groot zijn", zegt Sneijder tegenover Sportnieuws.nl.

Ook durft Sneijder zich wel aan een voorspelling te wagen. "We winnen met 3-1. Dan gun ik de Turken ook een doelpunt. Ik denk dat het een grote uitslag gaat worden." De verwachting is dat het in Berlijn een absolute heksenketel gaat worden. Er zijn weer tienduizenden Nederlanders aanwezig, maar desondanks zullen de Turken de overhand hebben. Er wonen in de Duitse stad liefst 300.000 Turken.

"Je moet vooraf weten dat zij massaal aanwezig zijn en dat dat moeilijk is in de coaching en communicatie", stelt Sneijder over de fanatieke Turkse aanhang. Maar de ploeg van bondscoach Ronald Koeman moet vooral gewoon goed voetballen.

"Die kwaliteiten hebben we. We hebben het dit toernooi alleen nog niet echt gezien, alleen tegen Roemenië. Laten we hopen dat het Nederland een boost heeft gegeven en daarmee doorstoten naar de finale."

Flirterige Gerard Joling duikt graag met deze voetballer van Oranje het bed in: 'Zit alles op en aan' Gerard Joling weet wel wat een feestje bouwen is. En dus werd hij door de KNVB uitgenodigd om de boel in Berlijn eens lekker op te warmen. De rasartiest heeft er zin in. "Het is een ongelooflijke sfeer", zegt hij glunderend, waarna hij zich later ook nog zal uitspreken over zijn favoriete speler bij het Nederlands elftal.

Bijzonder gevoel Wesley Sneijder

Vlak voor de aftrap verscheen Sneijder op de middenstip van het Olympiastadion. Dat maakte toch een bepaald gevoel bij hem los, zo stelde hij bij de NOS. "Het doet me toch wel wat, zeker met het Nederlands elftal hier naast me. Ze moeten me de bal niet inspelen, want dan geef ik hem niet meer terug."

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.