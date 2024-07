Engeland ontsnapt na penalty's tegen Zwitserland, mogelijk clash met Nederland in halve finale op EK

Mocht Nederland de halve finale van het EK halen, dan treft het daar Engeland. De ploeg van Gareth Southgate had het enorm moeilijk met Zwitserland, maar wist dankzij strafschoppen toch door te stoten naar de halve finales.

Uiteraard werd deze kwartfinale ook door Nederlanders op de voet gevolgd. De winnaar van het duel zou namelijk de tegenstander van Oranje in de halve finale worden, als de ploeg van Ronald Koeman later deze zaterdagavond weet te winnen van Turkije. Het spel van de Engelsen en Zwitsers zal niet voor grote angst hebben gezorgd in Nederland en Turkije.

Beide landen vermaakten het publiek in ieder geval nauwelijks. Voor rust viel er geen enkel schot op doel te noteren. Bij Engeland was dat nog het minst verrassend. Ondanks al die topspelers is het spel al het hele EK moeizaam. Niet voor niets hadden ze een extreem late gelijkmaker en verlenging nodig in de achtste finale tegen Slowakije.

Vreugde bij Zwitserland

Een kwartier voor tijd vielen de Engelsen op de tribune compleet stil. Breel Embolo kreeg de bal na een harde lage voorzet ineens voor zijn voeten en gleed van heel dichtbij de 0-1 binnen voor Zwitserland. Het land dat in de achtste finales de regerend Europees kampioen Italië naar huis stuurde, stond op voorsprong tegen de verliezend finalist van het vorige EK.

Maar niet voor lang, want vijf minuten later was daar eindelijk een bevlieging van een Engelse ster: Bukayo Saka dribbelde naar binnen en schoot via de binnenkant van de paal keurig de gelijkmaker binnen: 1-1, dankzij het eerste schot op doel van Engeland.

Verlenging en strafschoppen

Net als Spanje - Duitsland en Portugal - Frankrijk werd ook deze kwartfinale beslist na verlenging. Daarin raakte Zwitserland nog de paal via Xherdan Shaqiri. De strafschoppenserie werd vervolgens een prooi voor Engeland. Doelman Jordan Pickford keerde al meteen een zwakke pingel van Manuel Akanji. De Engelsen bleven foutloos en gaan zo door naar de halve finale.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.