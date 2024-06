Engelse supporters moeten uitkijken voor de geweldadige Servische hooligans tijdens openingswedstrijd EK

Engeland moet het in de eerste wedstrijd (zondag 16 juni om 21:00 uur) opnemen tegen Servië, het land van onder andere oud-Ajacied Dušan Tadić. Als het aan de Servische supporters ligt, wordt het niet alleen een strijd op het veld, maar ook eentje op de tribune. De Serviërs staan bekend als een van de meest beruchte voetbalsupporters die er zijn.

De meeste supporters komen naar een voetbalwedstrijd om hun club te zien schitteren op het veld, hun favoriete spits te zien scoren of gezellig in het zonnetje te zitten met een paar vrienden. Er zijn helaas ook voetbalsupporters die hele andere intenties hebben bij een leuke pot voetbal, en het liefst er een zooitje van maken.

De Engelse voetbalsupporters zijn niet bepaald het type supporters dat rustig in het zonnetje gaat zitten met een colaatje. Volgens The Sun moeten 1600 Engelse supporters thuisblijven vanwege eerdere problemen, en worden er officiële waarschuwingen uitgedeeld aan fans met het bericht dat er verantwoordelijk gedronken moet worden. In combinatie met de zeer gewelddadige Servische supporters, wordt de wedstrijd tussen Engeland en Servië gezien als één van de vier 'hoog risico'-wedstrijden in de groepsfase van het EK. Het is onduidelijk wat de andere drie 'hoog risico'-wedstrijden zijn.

Rode Ster Belgrado

De Servische 'Ultras' hebben al duidelijk gemaakt dat zij graag met de Engelsen en Duitsers op de vuist willen tijdens het EK. Tijdens het EK 2016 was er ook al een incident tussen Servië en Albanië waar spelers én supporters elkaar in de haren vlogen, en de wedstrijd uiteindelijk gestaakt moest worden.

Een deel van de Servische aanhangers bestaat uit Rode Ster Belgrado-aanhangers, en mogelijk zullen er ook een paar voor Partizan Belgrado zijn. De fans van deze twee teams gaan ook geregeld met elkaar op de vuist tijdens de stadsderby.

Schema Engeland

De tweede wedstrijd voor de Engelsen zal tegen Denemarken zijn (donderdag 20 juni, 18:00 uur), en de laatste groepswedstrijd zal tegen Slovenië zijn (dinsdag 25 juni, 21:00 uur). The Three Lions staan momenteel op de vierde plek van de FIFA ranking, en zijn met supersterren Harry Kane en Jude Bellingham zeker één van de favorieten.