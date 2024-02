'Feyenoord hield transfers van Wieffer, Hancko, Gimenez én Hartman afgelopen winter tegen'

De directie van Feyenoord is afgelopen winterstop voor de transfers van liefst vier sterkhouders gaan liggen. Als het had gewild, dan had de club flink kunnen cashen. Maar het sportieve ging voor het financiële.

Volgens de Telegraaf is de directie van Feyenoord voor transfers van Mats Wieffer, David Hancko, Santiago Gimenez én Quilindschy Hartman gaan liggen. Met alle vier de spelers was technisch en algemeen directeur Dennis te Kloese bezig op de transfermarkt, die op 1 februari sloot.

Wieffer liet na de bekerwedstrijd tegen AZ weten dat hij in de winter naar Atletico Madrid kon, maar dat die transfer niet doorging. Niet alleen omdat Feyenoord dat dus tegenhield, maar ook omdat hij zelf zekerder wil zijn van een plek in de selectie van het Nederlands elftal voor het EK komende zomer in Duitsland.

Successen dit seizoen belangrijker

Feyenoord vond het belangrijker om het seizoen succesvol af te sluiten, dan te cashen. De route naar de winst in de KNVB Beker ligt open na de uitschakeling van AZ. Feyenoord hoeft 'alleen nog maar' langs twee van de volgende drie clubs: NEC, Cambuur en FC Groningen. Daarnaast wil Feyenoord ook plek twee over de streep trekken en daarmee Champions League-voetbal voor volgend seizoen binnenhalen.

Hancko naar PSG

Te Kloese heeft tegen de Telegraaf bevestigd dat er voor Hartman en Gimenez clubs zich gemeld hebben afgelopen winter. Voor Hancko was die interesse zelfs een stuk duidelijker. Te Kloese sprak met Paris Saint-Germain over de Slowaakse verdediger, maar liet hem dus niet gaan. PSG houdt Hancko nog steeds in de gaten. Intussen verlengde Feyenoord wel het contract van hem, waardoor de club nog meer geld kan vragen.

125 miljoen euro

De Telegraaf komt met een rekensom uit op een waarde van zo'n 125 miljoen euro voor de vier sterkhouders van Feyenoord.