Ilkay Gündogan zet Duitsers op scherp voor openingswedstrijd EK: 'Schotland niet onderschatten'

Het EK begint vrijdagavond met de openingswedstrijd tussen gastland Duitsland en Schotland. Na enkele teleurstellende eindrondes op rij willen de Duitsers op eigen terrein weer leveren. Zo ook aanvoerder Ilkay Gündogan. De middenvelder wil goed van start gaat, maar weet dat de Schotten een taaie tegenstander zullen zijn.

"Ik ken veel Schotse spelers uit de Premier League. Ze spelen op het hoogste niveau en hebben een heel ervaren as van het elftal", sprak de 33-jarige voetballer van FC Barcelona voorafgaand aan het toernooi. Gündogan speelde 188 wedstrijden voor Manchester City in de Premier League. "Schotland zal heel moeilijk te verslaan zijn en we moeten ze zeker niet onderschatten."

Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep A | Gastland Duitsland grote favoriet, maar gevaar ligt op de loer Duitsland hoopt de komende weken tijdens het EK voetbal het thuisvoordeel uit te gaan buiten door voor de vierde keer Europees kampioen te worden. Het gastland stelde tijdens de laatste eindtoernooien flink teleur, maar is desondanks de grote favoriet in Groep A. Ook Oranje moet flink oppassen voor onze oosterburen.

Succesvol toernooi

Toch heeft Gündogan vertrouwen in Duitsland. "Als wij ons potentieel kunnen benutten, ben ik zelfverzekerd genoeg om te zeggen dat we de wedstrijd moeten winnen. Dat is het absolute doel is", benadrukte de aanvoerder, die al weet wie er om hem heen staan tijdens de openingswedstrijd tegen Schotland. Julian Nagelsmann deelde op donderdag alvast de opstelling voor het duel.

Bondscoach Duitsland verklapt hele opstelling voor openingsduel EK tegen Schotland Bondscoaches en trainers blijven vaak vaag voorafgaand aan een wedstrijd van hun ploeg. Maar niet Julian Nagelsmann. De bondscoach van Duitsland gaf 24 uur voor het begin van het EK al zijn hele opstelling prijs.

Gündogan gaat zich opmaken voor zijn 78ste interland. 'Als aanvoerder van een thuistoernooi mijn eigen nationale team het veld op begeleiden. Alleen de gedachte daaraan bezorgt mij al kippenvel', schreef Gündogan, die niet de makkelijkste route bewandelde in zijn carrière, naar het Duitse publiek. 'Het maakt mij des te trotser om Duitsland als eerste aanvoerder met een migratieachtergrond op een groot toernooi het veld op te leiden.'

Alles over Duitsland op het EK voetbal

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het laatste nieuws rond Duitsland, het Nederlands elftal en andere landen. Check verder ook alle selecties, groepsindelingen en de wedstrijden.