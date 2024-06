Bondscoach Duitsland verklapt hele opstelling voor openingsduel EK tegen Schotland

Bondscoaches en trainers blijven vaak vaag voorafgaand aan een wedstrijd van hun ploeg. Maar niet Julian Nagelsmann. De bondscoach van Duitsland gaf 24 uur voor het begin van het EK al zijn hele opstelling prijs.

De druk is hoog op gastland Duitsland, zeker na twee achtereenvolgende teleurstellingen op eindtoernooien. Nu verwacht men in eigen land dat het een stuk beter gaat en droomt de gemiddelde Duitser natuurlijk van een Europese titel. Mede door de enorme druk besloot Nagelsmann om zijn opstelling al vroeg bekend te maken.

Psychologische zekerheid

De Duitse trainer heeft deze zijn definitieve keuze al gemaakt en besloot het zijn spelers én de media ook alvast te vertellen. Dit vanwege 'psychologische zekerheid' voor zijn spelers. Zo is er geen enkele verrassing wie er tegen Schotland in de openingswedstrijd van het EK speelt. Die wedstrijd is vrijdag 14 juni om 21.00 uur in München.

Opstelling Duitsland tegen Schotland

Nagelsmann stuurt vrijdagavond de volgende elf spelers het veld in voor de aftrap.



Opstelling Duitsland: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Kroos, Musiala, Gündogan, Wirtz en Havertz.

Manuel Neuer

Zoals verwacht kiest Nagelsmann gewoon voor de 38-jarige keeper Manuel Neuer. Hij lag onder vuur nadat hij bij zowel Bayern als in de oefenduels met Duitsland een paar blunders maakte. Nagelsmann sprong toen meteen voor zijn keeper in de bres en besloot alle twijfel weg te nemen.

Groep A

Duitsland speelt op het 'eigen' EK tegen Schotland, Hongarije en Zwitserland in groep A. Op de afgelopen eindtoernooien was het voor Duitsland al vroeg klaar. Op het WK van 2022 in Qatar vlogen de Duitsers er al in de groepsfase uit. Op het vorige EK was de achtste finale al het eindstation.

