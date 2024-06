Honderdduizenden Schotse fans nemen München over: 'Bier was om negen uur 's ochtends al op'

Duitsers kunnen er wat van, Nederlanders zijn gek in hun oranje outfits, maar het échte voetbalfeest vieren wordt al decennialang gedaan door Britse supporters. De Schotten kunnen niet wachten op hun tweede eindtoernooi ooit en namen al vroeg bezig van München.

In die stad trapt Schotland vrijdagavond 14 juni om 21.00 uur af voor de opening van het EK voetbal. Gastland Duitsland is dan de tegenstander. Na een ijzersterke kwalificatie staat Schotland voor de tweede keer sinds het WK van 1998 in Frankrijk in een groot eindtoernooi. En daar maken de fans dankbaar gebruik van.

Bier op om 09.00 uur

Schattingen van Britse en Schotse media komen uit op liefst 200.000 Schotse fans die de oversteek maken naar Duitsland de komende dagen. Donderdag, meer dan 24 uur voor de aftrap van de wedstrijd, was München al overspoeld door Schotten. En die drinken héél veel alcohol, zo was al duidelijk op de vliegvelden in eigen land.

De Schotse fans dronken (en drinken) de komende dagen bier per liter in Duitsland. ©Getty Images

Op de grootste vliegvelden van Schotland (Glasgow en Edinburgh) was al het bier 's ochtends vroeg al op. "Om 09.00 uur 's ochtends was de Tennent's bar op Glasgow Airport al door al het bier heen", weet Daily Mail. Een paar uur later, toen de fans gevlogen waren en in speelstad München arriveerden, ging het zuipen en zingen vrolijk verder. Binnen de kortste keren zagen de pleinen en kroegen blauw van de shirts én kilts. Dat leverde natuurlijk hilarische beelden op.

Doedelzak

Bijvoorbeeld van een fan met doedelzak, die in een kroeg op een tafel stond en even later achterover kukelde. Met doedelzak en al lag hij op zijn rug en werd hij door een joelende menigte overeind geholpen. Ook de fonteinen in München stonden vol met Schotten én kratten bier. Een goed idee om het bier koud te houden.

Groep A

