Jeremie Frimpong scoort voor Bayer Leverkusen, dat uitloopt op Bayern München

Bayer Leverkusen staat wat steviger bovenaan de Bundesliga. Die Werkself won thuis van nummer twee Bayern München: 2-0. Het onderlinge verschil is toegenomen van twee naar vijf punten.

Leverkusen, dat nooit kampioen werd van Duitsland (wel vijfmaal tweede), ging van start zonder Jeremie Frimpong. In de 65e minuut kwam de Nederlandser alsnog in het veld, in een zeer offensieve rol. Op dat moment hadden Josip Stanisic en Álex Grimaldo al de thuisploeg op 2-0 gezet.

Noussair Mazraoui

Die Rekordmeister was duidelijk de mindere in de BayArena. Leverkusen maakte effectiever gebruik van de flanken, kwam tot meer kansen en schoten op doel, en profiteerde van wat slordige momenten bij de gasten. Zo ontstond de openingsgoal uit een ingooi, waarna Stansic bij de tweede paal kon toeslaan. Hij wordt trouwens door Leverkusen geleend van Bayern. De bezoekers stichtten amper gevaar; de enige met een schot op doel was Noussair Mazraoui (ex-Ajax).

In de 63e minuut werd het bijna nog mooier voor de koploper. Een hoekschop van Alex Grimaldo dreigde direct in de netten te belanden, maar de bal spatte uiteen op de lat. In de slotfase kwam het counterende Bayer via Frimpong nog bijna op 3-0 (paal). Even later kreeg Frimp alsnog de derde achter de lijn.

Champions League

De volgende wedstrijd van Bayern München is in de achtste finale van de Champions League, tegen Lazio. Bayer Leverkusen werd groepswinnaar in de Europa League. Wie de tegenstander wordt in de achtste finale is nog niet bekend.