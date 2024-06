Kylian Mbappé stapt uit spelersbus Frankrijk zónder neusbescherming, test masker op laatste training

Alle ogen waren donderdagmiddag op de aankomst van de spelersbus van Frankrijk in Leipzig gericht. In welke hoedanigheid stapte sterspeler Kylian Mbappé uit de bus? Met masker of zonder?

Een oplettende camera legde het uitstappen van Mbappé vast. Opvallend was dat de Fransman zonder enige vorm van bescherming aan zijn neus voet in Leipzig zette. Hij zwaaide even naar een fan en liep daarna snel achter zijn ploeggenoten aan naar binnen.

Trainen met masker

Volgens de NOS gaat Mbappé donderdagavond tijdens de training van Frankrijk een op maat gemaakt masker uitproberen. De aanvaller wil koste wat kost spelen tegen Nederland, zo bevestigde een woordvoerder van de Franse bond aan de Nederlandse omroep.

Persconferentie

Donderdag om 17.30 uur geeft de Franse bondscoach Didier Deschamps een persconferentie in aanloop naar het EK-duel Nederland - Frankrijk op vrijdagavond 21 juni. Daar zal het ongetwijfeld gaan over het meespelen van Mbappé tegen Nederland. Daar gaat het namelijk al dagen over.

Kylian Mbappé verschijnt op training van Frankrijk zonder masker: zo ziet zijn neus er nu uit Kylian Mbappé kreeg maandag in de EK-wedstrijd van Frankrijk tegen Oostenrijker een enorme optater. De sterspeler knalde tegen een schouder toen hij een kopbeweging maakte en brak daardoor zijn neus. Woensdag stond hij weer lachend op het veld. Zonder masker.

Gebroken neus

Maandag tijdens de wedstrijd Frankrijk - Oostenrijk brak Mbappé zijn neus toen hij op de schouder van verdediger Danso botste. Met veel bloed aan zijn gezicht moest hij het veld verlaten in de slotfase. Olivier Giroud is één van de genoemde vervangers, mocht Mbappé het duel met Oranje niet halen. Maar ook de spits, topscorer van Frankrijk, is niet helemaal fit.

Dit zijn de opties om Kylian Mbappé en Olivier Giroud te vervangen bij Frankrijk tegen Oranje Kylian Mbappé en Olivier Giroud zijn twee onzekere factoren bij Frankrijk in aanloop naar het duel met Nederland op het EK voetbal. Maar de Fransen hebben genoeg wereldtoppers: hoe kan bondscoach Didier Deschamps de eventuele afwezigen vervangen?

Reactie Ronald Koeman

Na de persconferentie van Deschamps is om 19.45 uur de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman aan de beurt. Hij zal samen met Nathan Aké uitgebreid voorbeschouwen op het EK-duel met Frankrijk. De spelers van Nederland verwachtten deze hele week 'gewoon' dat Mbappé meedoet.

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.