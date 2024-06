Nog meer blessures bij Frankrijk richting duel met Oranje? Naast Kylian Mbappé ontbreken ook andere cruciale spelers op de groepstraining

Het gaat de laatste dagen vooral om de blessure van sterspeler Kylian Mbappé, maar bij Frankrijk lijken ze nog meer personele problemen te hebben in aanloop naar de wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Tijdens de open training lieten meerdere verdedigers de oefeningen met de groep schieten.

Dayot Upamecano ontbrak net als Mbappé tijdens de groepstraining, twee dagen voor het duel met Oranje. Dat gold ook voor twee andere basisspelers: William Saliba en Theo Hernandez. Hoe ernstig de pijntjes precies zijn, is nog niet duidelijk,. Alle vier de spelers begonnen tegen Oostenrijk overigens in de basis bij de ploeg van Didier Deschamps.

Open training Frankrijk: de grote vedette, Kylian Mbappé, niet op veld van SC Paderborn vanwege gebroken neus. Ook Dayot Upamecano ontbreekt. Andere verdedigers, William Saliba en Theo Hernandez, trainen apart bij Les Bleus in aanloop naar groepskraker tegen Oranje pic.twitter.com/bjsqeKxFvb — Johan Inan (@JohanInan) June 19, 2024

Onduidelijkheid over Mbappé

Mbappé brak in de slotfase tegen Oostenrijk zijn neus. Sindsdien is er veel onduidelijkheid over zijn inzetbaarheid. Met een cryptisch bericht op social media doet hij daar zelf trouwens vrolijk aan mee. Het is voor Oranje (en voor de Fransen misschien ook wel) nog een vraagteken of de ster er vrijdag bij is.

Kylian Mbappé deelt cryptische boodschap op social media in aanloop naar Nederland - Frankrijk Kylian Mbappé brak zijn neus in het eerste groepsduel van Frankrijk zijn neus. Er wordt nu veel gespeculeerd over de ernst van de blessure en vooral over de vraag of hij de wedstrijd tegen het Nederlands elftal gaat halen. De superster voedt zelf de discussie met een cyptisch bericht op social media.

Het zal ook afhangen van het risico dat Frankrijk wil nemen. Na de overwinning van maandag in het eerste groepsduel, is de kans op de volgende ronde groot. Het kan maar zo dat bondscoach Deschamps dat klusje besluit zonder Mbappé te klaren. Vrijdag weten we meer. Dan is het ook duidelijk of de drie verdedigers gewoon inzetbaar blijken, of dat ook hun blessures serieus zijn. Tegen Oostenrijk speelden ze in ieder geval de volledige wedstrijd.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.