Oud-Feyenoorder die naakt veld op rende vertelt over 'donkere tijden': 'Wilde de finale niet spelen'

De Deense aanvaller Lars Elstrup speelde van 1986 tot 1988 bij Feyenoord en kijkt niet altijd even goed terug op zijn periode als voetballer. Hij is vooral bekend van zijn escapades buiten het veld en daar blikt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad op terug.

Elstrup was geen onverdienstelijke voetballer, maar de aanvaller haalde pas echt de internationale krantenkoppen na zijn actieve carrière. De speler kampte met dusdanig veel demonen in zijn hoofd, dat hij tijdens een wedstrijd in Denemarken naakt het veld op rende. Het duel tussen Randers en Silkeborg IF ging door de actie van Elstrup de wereld over, maar dus niet vanwege het goede voetbal.

#OTD in 1989: Luton pay a club record £650,000 for Danish striker Lars Elstrup. Here he is now with no clothes on. pic.twitter.com/obKwOzoMx1 — When Football Was Better (@FootballInT80s) August 21, 2016

Depressies

Volgens Elstrup zaten er zo veel demonen in zijn hoofd, dat hij niet meer helder kon nadenken. Die demonen kwamen in zijn hoofd tijdens het EK van 1992, waar Denemarken verrassend de titel pakte. In de halve finale tegen Nederland scoorde hij nog in de penaltyreeks, maar in de finale begon zijn aftakeling. "Ik wilde absoluut niet in de finale spelen... Ik was zo bang om te falen. et maakte me ook niet uit of we zouden winnen of verliezen. Hoewel, ik was wel heel bang dat we op achterstand zouden komen. Want dan had ik misschien in moeten vallen."

Leven op de rit

Inmiddels heeft Elstrup zijn leven op de rit na een hoop verschillende therapiesessies. "Ik ben sterker dan ooit. Ik heb mijn leven in fases verdeeld en deze laatste fase duurt nu gelukkig al meer dan twee jaar. Elke dag kijk ik terug naar gisteren en vergelijk ik hoe ik me mentaal heb ontwikkeld in deze tijd."