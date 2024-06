Oud-profvoetballer verdacht van drugshandel en witwassen

Maandag werd een familie in Breda aangehouden op verdenking van drugshandel en witwassen. Een van de familieleden zou volgens Brabants Dagblad oud-profvoetballer R. S. zijn.

De anderen zijn zijn ouders en zijn vriendin, bevestigen meerdere goed ingelichte bronnen aan BD. S. werd in Eindhoven opgepakt. Advocaten van de verdachten mogen geen commentaar geven, omdat hun cliënten in beperkingen vastzitten.

Nederlandse verdachte fraudeschandaal voetbalwereld opgepakt, 22 aangiften slechts topje van de ijsberg Nidal H. die op grote schaal voetbalclubs, spelers en zaakwaarnemers zou hebben opgelicht, is opgepakt. Hij werd aangehouden in België en is inmiddels overgeleverd aan Nederland. Er liggen 22 aangiften tegen hem met betrekking tot grote bedragen die hij afhandig maakte met nep-transfers.

De politie bestudeerde gekraakte telefoongesprekken tussen criminelen uit 2021 en 2022. Zo werden de verdachten opgespoord. Details over bijvoorbeeld de omvang van de zaak en om welke drugs het gaat, zijn niet bekend.

Eerdere zaken

De broer en ouders van de voormalig NAC-speler stonden eerder al eens terecht in een witwaszaak. De broer werd in maart veroordeeld tot 54 maanden cel voor grootschalige cocaïnehandel en witwassen. Hij wordt nu nog gezocht.

De ouders werden in 2016 vrijgesproken van witwassing van geld dat mogelijk was verdiend met hennepteelt. Er was bij de familie thuis 40.000 euro achter de wasmachine gevonden. Het hof in Den Bosch oordeelde dat het Openbaar Ministerie (OM) niet had bewezen dat het geld afkomstig was uit ‘enig misdrijf’. De ouders vertelden dat het geld van hun vermogende, voetballende zoon was.