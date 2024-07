Oranje-ster Cody Gakpo toch niet in zijn eentje topscorer na besluit van UEFA

Cody Gakpo is dé ster van het Nederlands elftal op dit EK. De buitenspeler van Liverpool leek tegen Turkije alweer zijn vierde doelpunt te maken. Daarmee zou hij in zijn eentje topscorer van het toernooi worden, ware het niet dat de 2-1 uiteindelijk werd toegekend aan Mert Müldür.

De Eindhovenaar gleed in de 76ste minuut de enorm belangrijke 2-1 voor Oranje binnen, nadat Nederland kort daarvoor op gelijke hoogte was gekomen met Stefan de Vrij. Kort na die winnende goal werd het doelpunt alsnog toegekend aan Müldür, die de bal volgens de UEFA in eigen doel werkte.

Eerder scoorde Gakpo al tegen Polen en Oostenrijk in de groepsfase. Ook in de achtste finale tegen Roemenië was hij trefzeker. Gakpo was op het vorige eindtoernooi goud waard. Op het WK van Qatar in 2022 maakte hij drie goals, alle drie in de groepsfase.

Met drie goals is hij nu een van de vier spelers die de topscorersranglijst aanvoert. De anderen zijn Georges Mikautadze (Georgië), Ivan Schranz (Slowakije) en Jamal Musiala (Duitsland). Zij zijn alleen al uitgeschakeld met hun land. Een aantal spelers hebben er twee gemaakt, waaronder Jude Bellingham, Harry Kane, Dani Olmo, Fabián Ruiz en Donyell Malen. Zij zitten allemaal wel nog in het toernooi.

