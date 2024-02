'Russen meldden zich voor Joey Veerman, ook ploeg van Georginio Wijnaldum geïnteresseerd'

Joey Veerman stond in de afgelopen transferperiode nadrukkelijk in de belangstelling vanuit Rusland. Zenit FC meldde zich volgens Nathan van Kooperen, zaakwaarnemer van de middenvelder, officieel bij PSV.

"Eigenlijk heeft Joey er niet eens serieus over nagedacht", aldus Van Kooperen bij ESPN over de belangstelling uit Rusland. En Zenit zou niet de enige geïnteresseerde zijn geweest. "Er was ook een bod vanuit Saoedi-Arabië", doelde de zaakwaarnemer op Al Ettifaq, de Saoedische club van Steven Gerrard, waar Georginio Wijnaldum op het middenveld staat.

Veerman (25) ligt in Eindhoven nog vast tot en met 2026 en PSV wil het contract graag openbreken, voor de club was een vertrek van de vormgever dan ook niet bespreekbaar. Als Veerman niet verlengt, is de kans groot dat hij komende zomer naar het buitenland vertrekt, daar heeft hij nooit geheimzinnig over gedaan.

"Joey wil graag verlengen", zei Van Kooperen. "Maar het is ook geen geheim dat hij in de zomer een stap wil maken. Voor nu heeft hij nog alles om voor te spelen, ook met oog op het EK. Als er niet iets komt, zit hij bij PSV erg goed op zijn plek. "

Van Kooperen (25) is de zoon van zaakwaarnemer Fulco van Kooperen en regelt namens SEG de zaken van onder meer Abdelhak Nouri, Guus Til, Joey Veerman, Edson Álvarez, Jorge Sanchez en Silvano Vos.