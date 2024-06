'Geile Tor-Party': Uitzinnige Duitse media dromen al van EK-titel na droomstart tegen Schotten

Duitsland versloeg vrijdagavond in het openingsduel Schotland met 5-1 en dus is de EK-koorts flink toegenomen bij onze oosterburen. In de media wordt al gedroomd van de eerste eindzege op een EK sinds 1996.

"Geile Tor-Party", juicht BILD na de galavoorstelling van het gastland tegen de Schotten. Oftewel: 'Geweldig doelpuntenfeest.' "Dit was al bijna genoeg voor de titel. Na jaren vol crises, coachwisselingen en teleurstellingen op eindtoernooien kan dit het startschot zijn van een heropleving van de grote voetbalnatie Duitsland."

Swingend Duitsland laat niets heel van Schotland in openingsduel EK Duitsland heeft in het openingsduel van het EK laten zien een van de kanshebbers voor de titel te zijn. Het gastland wervelde aan de hand van jonkies Florian Wirtz en Jamal Musiala langs Schotland, dat vlak voor tijd nog wel iets terug kon doen: 5-1.

Hoge cijfers

De krant deelde ook rapportcijfers uit. Die werken in Duitsland ietsje anders, want daar is een 1 het beste cijfer. Vier spelers krijgen die eer: Jamal Musiala, Florian Wirtz, Ilkay Gündogan en ook invaller Niclas Füllkrug. Ook bonscoach Julian Nagelsmann krijgt het hoogst mogelijke cijfer.

Duitse analisten snappen niks van Schotse tactiek, spits Nicklas Füllkrug zocht na goal speciaal iemand Duitsland vierde vrijdagavond een voetbalfeest. In het openingsduel van het EK werd Schotland met liefst 5-1 aan de kant geveegd. Na afloop waren er blije reacties bij de spelers, maar heerste er ook onbegrip.

Sky Deutschland gaat nog een stukje verder en geeft zelfs zes spelers een 1. Naast Wirtz, Musiala en Gündogan krijgen ook Toni Kroos, Joshua Kimmich en Kai Havertz het hoogste cijfer.

'Perfecte start' zorgt voor opluchting

Kicker spreekt van een 'perfecte start' en denkt dat het 'de aftrap van iets moois' kan zijn. Ook was het opgelucht dat Duitsland eindelijk weer eens het eerste duel op een eindtoernooi wist te winnen. Op de WK's van 2018 en 2022 gingen de Duitsers namelijk de mist in en ook op het vorige EK ging Duitsland direct onderuit.

Het Duitse EK-voetbal zorgt voor regen aan bierdouches, ook in 'Oranje-stad' Wolfsburg Terwijl alle ogen in Duitsland gericht waren op EK-speelstad München, peilde Sportnieuws.nl de stemming in Wolfsburg. Geen speelstad, maar wel de uitvalsbasis van het Nederlands elftal. Het gastland showde een galavoorstelling en dat zorgde voor bierdouches overal in het land, ook in Wolfsburg.

Der Spiegel heeft het over 'een inspirerende overwinning'. Duitsland was volgens het medium in topvorm en dan met name de aanvallers: "De laatste tijd waren ze zwak, maar nu scoorden ze alsof het niets was. Schotland werd overdonderd."

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.