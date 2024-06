TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar de groepsgenoten van Oranje en verrassing Slowakije

Een week na het openingsduel van Duitsland tegen Schotland is het EK in volle gang. Op de vrijdag waarop Nederland het opneemt tegen Frankrijk, spelen ook groepsgenoten Polen en Oostenrijk tegen elkaar. Daarnaast komt Slowakije in actie, enkele dagen na de stunt tegen België. Het land, met Feyenoorder David Hancko in de gelederen, speelt tegen Oekraïne, dat met 3-0 klop kreeg van Roemenië.

Polen en Oostenrijk verloren allebei nipt van de favorieten in poule D. Nederland kwam in Hamburg terug van een achterstand tegen de Polen, die Robert Lewandowski moesten missen vanwege een blessure. Oostenrijk weerde zich kranig tegen topfavoriet Frankrijk, maar moest toch het onderspit delven. Voormalig Ajacied Maximilian Wöber kopte de bal op vreemde wijze achter zijn eigen keeper.

Underdog Slowakije won in poule E van België dankzij een vroege goal van Ivan Schranz. Zij nemen het in de tweede wedstrijd op tegen Oekraïne, dat een flinke teleurstelling te verwerken kreeg. Er werd namelijk met 3-0 verloren van Roemenië. De Oekraïners hebben dus wat goed te maken.

Zender Slowakije - Oekraïne

Om 15.00 uur hebben ze de kans om revanche te nemen. Een half uur daarvoor begint de voorbeschouwing op NPO 1, waar vanaf 14.50 uur de blik op de wedstrijd gaat. Daar is dan te zien of voormalig PSV'er Oleksandr Zinchenko zijn team naar de eerste punten kan leiden. David Hancko zal daar een stokje voor proberen te steken met zijn Slowakije, waar mede-Feyenoorder Leo Sauer zijn EK-debuut kan maken.

Zender Oostenrijk - Polen

De onderlinge wedstrijd is voor Oostenrijk en Polen dé kans om drie punten te pakken en als een van de beste nummers drie (of hoger) door te stoten naar de knock-outfase van het EK. Polen kan daarvoor vermoedelijk weer een beroep doen op Robert Lewandowski. De bond meldde eerder al dat ze er alles aan gingen doen om hem klaar te stomen voor dit duel. Het feit dat hij al bij de wedstrijdselectie zat voor de pot tegen Nederland, doet vermoeden dat hij tegen Oostenrijk inderdaad van de partij is.

Oostenrijk wil voortboduren op de wedstrijd tegen Frankrijk, waarin het bij vlagen behoorlijk goed voor de dag kwam. De wedstrijd gaat van start om 18.00 uur en is eveens te zien op NPO 1. De voorbeschouwing begint om 17.30 uur op dezelfde zender.

Zender Nederland - Frankrijk

Oranje speelt op vrijdag het slotstuk tegen Frankrijk. Om 20.16 uur begint de voorbeschouwing op het duel op NPO 1, waarna er wordt geschakeld naar de wedstrijd, die om 21.00 uur begint.

De ploeg van Ronald Koeman kan vertrouwen putten uit het eerste uur tegen Polen, waarin alleraardigst gevoetbald werd. Een meevaller is het mogelijke ontbreken van Kylian Mbappé bij de opponent. Hij brak zijn neus in de slotfase van Oostenrijk - Frankrijk en is voor onbekende tijd uitgeschakeld. De laatste drie wedstrijden zonder de topaanvaller sloot Frankrijk niet winnend af. De vraag is hoeveel risico Didier Deschamps wil nemen.

