UEFA maakt Team van het Toernooi bekend: geen Nederlander bij beste spelers van EK 2024

Cody Gakpo, Jerdy Schouten, Stefan de Vrij of misschien zelfs Bart Verbruggen: Nederland had best wat gegadigden voor het Team van het Toernooi op het EK voetbal. Toch kent het elftal van de UEFA geen enkele Nederlander, maar wel twee spelers die al sneuvelden in de kwartfinales.

Spanje is de hofleverancier met liefst zes spelers. Frankrijk, dat in de halve finale werd uitgeschakeld, levert twee spelers af. De andere drie spelers komen uit Duitsland, Zwitserland en Engeland. Duitsland en Zwitserland werden in de kwartfinale uitgeschakeld. Nederland is de enige halvefinalist zonder speler in het elftal, terwijl Engeland als finalist 'maar' één speler aflevert.

Het complete middenveld is Spaans: Fabian Ruiz, Dani Olmo en Rodri hebben die posities ingenomen. Rodri werd ook al verkozen tot beste speler van het toernooi. Lamine Yamal werd uitgeroepen tot talent van het toernooi en staat dan ook rechtsbuiten, terwijl zijn maatje Nico Williams op links staat. De laatste Spanjaard is Marc Cucurella op linksback.

Tussen Yamal en Williams in vinden we 'gelegenheidsspits' Jamal Musiala. William Saliba en keeper Mike Maignan zijn de Fransmannen in het elftal, de andere twee posities zijn voor Manuel Akanji en Kyle Walker.

🚨🏅 Euro 2024 Team of the Tournament has been just confirmed by UEFA. pic.twitter.com/PFIBhLoWTD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024

Cody Gakpo

In veel andere teams is er wel ruimte voor Gakpo, die drie doelpunten maakte op het EK. Bij SofaScore staat hij linksbuiten, bij Marca in de spits en bij Opta én WhoScored ook. ESPN FC kiest Tijjani Reijnders op het middenveld.

Gakpo werd gedeeld topscorer dit EK, met vijf andere spelers. Dat zijn Harry Kane (Engeland), Georges Mikautadze (Georgië), Jamal Musiala (Duitsland), Ivan Schranz (Slowakije) en Dani Olmo (Spanje). Alleen Musiala en Olmo zien we dus terug in het Team of the Tournament.