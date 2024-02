Vijf vragen en antwoorden over de nieuwe opzet van de Champions League: Feyenoord mogelijk in een hogere pot dan kampioen PSV

De knockout-fase van de Champions League begint deze week, maar toch kijkt men al met een schuin oog naar volgend seizoen. De opzet gaat namelijk veranderen en dat levert een hoop vragen op. Hoe gaat dat eruit zien en wat betekent dat voor de Nederlandse ploegen? Alle informatie over de nieuwe Champions League vind je hier.

De oude vertrouwde Champions League bestaat uit 32 teams. Deze strijden in acht poules om de eerste twee plekken om door te gaan naar de knock-outfase van het toernooi. Dat format gaat vanaf komend seizoen op de schop.

Hoe ziet het nieuwe format van de Champions League eruit?

De nieuwe Champions League bestaat uit 36 teams en wordt niet meer in poules gespeeld, maar in een grote competitiefase. Elk team speelt acht duels (vier uit en vier thuis) tegen acht verschillende tegenstanders. De top acht plaatst zich dan voor de knock-outfase. De nummers 9 tot en met 24 gaan naar een tussenronde. De onderste twaalf teams zijn uitgeschakeld. Zij vallen niet terug naar de Europa League, maar zijn definitief uitgeschakeld in Europa.

What are your thoughts on the new UEFA Champions League format? ✅❌ pic.twitter.com/b2yCqkir5V — Football Benchmark (@Football_BM) September 21, 2023

Hoe worden de CL-plekken verdeeld?

De vier hoogst geplaatste landen op de UEFA-coëfficiëntenranglijst hebben allemaal vier Champions League-tickets te vergeven. Plek vijf krijgt er drie en dat is er eentje meer dan in eerdere jaren. Plek zes, waar Nederland op dit moment op staat, krijgt twee plaatsen. Van landen zeven tot en met tien gaat alleen de kampioen naar de competitiefase. Ook zijn de titelhouders van de Champions League en de Europa League direct geplaatst. In totaal zijn dan 27 van de 36 ploegen bekend.

Dan blijven er nog negen plaatsen over. Zeven daarvan komen vanuit de voorrondes. Die voorrondes zijn gesplitst tussen kampioenen en niet-kampioenen. De kampioenen van alle landen die elfde of lager staan, strijden om vijf tickets. De andere deelnemers aan de voorrondes, zoals de nummer drie van de Eredivisie, strijden om twee plaatsen.

De manier waarop de laatste twee plekken worden vergeven, is helemaal nieuw. De twee landen die dit seizoen het beste presteren, krijgen een extra plekje volgend seizoen. Als deze regel afgelopen jaar al was ingevoerd dan hadden Italië en Engeland een ticket gekregen. Die was dan naar de nummer vijf van die competities gegaan. In dat geval hadden Atalanta en Liverpool dit seizoen Champions League gespeeld.

Zit de kampioen van Nederland automatisch in pot 1?

Nee, dat is anders dan in voorgaande jaren. De afgelopen jaren zat de kampioen van Nederland, net als de kampioenen van de andere toplanden, standaard in pot 1. Dat systeem is afgeschaft. Er zijn nog steeds vier potten en in elke pot zitten negen clubs, eentje meer dan eerst. De indeling wordt volledig gemaakt op basis van de ranglijst van de clubcoëfficiënten.

PSV stevent in de Eredivisie hard af op de landstitel, maar staat op de virtuele coëfficientenranglijst achter Feyenoord, dat in de competitie tweede staat. Dat betekent dat Feyenoord als nummer twee tóch in een hogere pot kan belanden dan kampioen PSV.

Is het een voordeel om in een hogere pot te zitten?

De veranderingen in de opzet hebben soms ook vreemde gevolgen. Het maakt namelijk niets meer uit in welke pot je wordt ingedeeld. Voorheen kon je niet tegen teams uit je eigen pot loten, maar vanaf komend jaar loot elke club tegen twee teams uit alle vier de potten. Dus ook tegen twee ploegen uit je eigen pot.

Het voordeel van het zitten in een hogere pot is hierdoor ook weg. Normaal speelde een team in de hoogste pot niet tegen een andere club in diezelfde pot. Nu is dit wel het geval en spelen ze zelfs tegen twee 'potgenoten'. Teams uit hetzelfde land kunnen nog altijd niet tegen elkaar loten. Daar is wel één uitzondering op: als een land meer dan vier ploegen in het toernooi heeft dan kunnen ze wel tegen elkaar loten.

Wat betekent dit voor de Nederlandse clubs?

Op moment van schrijven is Nederland de nummer zes op de UEFA-coëfficiëntenranglijst. Dit betekent dat de nummer één en twee van de Eredivisie zich gelijk plaatsten voor de competitiefase van de Champions League, op dit moment zijn dat PSV en Feyenoord. FC Twente is op dit moment de nummer drie van de Eredivisie en zou dan naar de voorrondes gaan. Met de nieuwe opzet ligt er trouwens nog een mooie kans voor de Nederlandse ploegen.

Nederland heeft maar een kleine achterstand op nummer vijf Frankrijk. Mocht Nederland door goede resultaten in Europa die plaats afpakken, dan is vanaf volgend seizoen ook de nummer drie van de Eredivisie rechtstreeks geplaatst voor de competitiefase van de Champions League.