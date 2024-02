Wordt Jordan Henderson verkeerd beoordeeld? Phillip Cocu: 'Typisch Nederlands'

Jordan Henderson maakte afgelopen zaterdag zijn debuut voor Ajax tegen PSV. Na afloop viel heel Nederland over elkaar heen om zijn spel te beoordelen, maar doet iedereen dat wel goed? Phillip Cocu vindt van niet.

Bij Rondo zegt Cocu: "Het is typisch Nederland om te beoordelen op wat iemand brengt aan goals en assists, maar we moeten Henderson juist beoordelen op het type speler die hij is. Hij wordt gehaald vanwege bepaalde kwaliteiten en die brengt hij aan het team." Tegen PSV was Henderson vooral druk om de poppetje om hem heen neer te zetten.

Rondo over debuut Jordan Henderson Bij Rondo waren maandagavond Phillip Cocu, Guus Hiddink, Marco van Basten en Ruud Gullit te gast. Zij bespraken het debuut van Jordan Henderson bij Ajax en waren eensgezind: hij is van toegevoegde waarde voor de Amsterdammers.

Tafelgenoten Marco van Basten en Guus Hiddink deelden de mening van Cocu. "Hij deed z’n werk", aldus Van Basten. "Het brengt ook rust als er een middenvelder in het team zit die geen fouten maakt en de bal naar de juiste kleur speelt. Die rust en overtuiging helpt anderen gewoon", verzekert de oud-voetballer.

Hiddink haakte daarop in. "Hij is niet de man die de steekpassjes moet geven", denkt de voormalig trainer van PSV. "Maar ik denk wel dat het team voelt dat er een routinier staat waarvan iedereen rustiger wordt. Hij brengt veel rust voor de jongere jongens en geeft hun vertrouwen."