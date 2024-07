'Zelfs Spanje heeft zwakke plekken': Franse bondscoach vindt tegenstander in halve finale beste ploeg op EK

Frankrijk treft met Spanje de moeilijkste tegenstander die het kon treffen, vindt bondscoach Didier Deschamps. Toch zien de Fransen, die de na sterke prestaties op wereldkampioenschappen nu ook het EK willen winnen, kansen tegen de ontketende Spanjaarden. "Ook zij hebben hun zwakke plekken."

Spanje maakt indruk op het EK. In de groepsfase werden alle wedstrijden gewonnen. De Groep des Doods was niet aan de Spanjaarden besteed want met 3-0 tegen Kroatië, 1-0 tegen Italië en 1-0 tegen Albanië kroonden ze zich groepswinnaar. Ook in de achtste finale (Georgië, 4-1) en kwartfinale (Duitsland, 2-1 na verlenging) veroverden de Spaanse voetballers vele harten. "Zij maakten tot nu toe in elke wedstrijd indruk", zei Deschamps daarover bij de persconferentie in vooruitblik op het treffen tussen Spanje en Frankrijk.

Frankrijk stelt met spel teleur op EK

Frankrijk, de wereldkampioen van 2018 en finalist van het WK 2022, heeft ondanks een selectie vol topspelers de hooggespannen verwachtingen nog niet kunnen waarmaken. De ploeg van Deschamps maakte zelf pas één doelpunt, uit een strafschop. Frankrijk won twee wedstrijden dankzij een eigen doelpunt van de tegenstander.

"Maar we staan wel weer in de halve finales", aldus middenvelder Adrien Rabiot. "We doen dus wat we moeten doen. We willen hier Europees kampioen worden."

Rabiot, die weer beschikbaar is voor Deschamps nadat hij een schorsing had uitgezeten in de kwartfinale tegen Portugal, is net als zijn trainer onder de indruk van Spanje. "Ze hebben geweldige vleugelspitsen en weten hoe ze moeten scoren. Spanje heeft een heel complete ploeg met veel kwaliteiten. Maar zij zullen hun zwakke plekken hebben. Wij hebben vertrouwen in ons eigen kunnen, we weten wat we moeten doen."

Deschamps heeft geen zorgen over Mbappé

Volgens Deschamps is zijn aanvoerder Kylian Mbappé topfit, ook al wisselde hij de aanvaller tegen Portugal in de verlenging. Mbappé zag vanaf de kant hoe zijn ploeggenoten via strafschoppen een plek in de halve finales afdwongen. "We wisten dat een verlenging voor Kylian fysiek lastig zou zijn", zei Deschamps over zijn grootste vedette, die in de eerste groepswedstrijd tegen Oostenrijk een gebroken neus opliep en nu met een beschermend masker speelt.

"We hebben Kylian zoveel mogelijk rust gegeven. Ik weet zeker dat hij er klaar voor is. Hij gaat 110 procent geven, net als de rest van de groep. We willen weer een finale bereiken."

