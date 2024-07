TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je live naar de halve finale tussen Spanje en Frankrijk

Spanje maakt dit Europees kampioenschap veel indruk met fris voetbal, terwijl Frankrijk tot dusverre niet kan overtuigen. Stoten de Spanjaarden door tot de finale of pieken de Fransen op het juiste moment? Lees hier op welke zender je live naar de wedstrijd tussen Spanje en Frankrijk op het EK kijkt.

Frankrijk maakt een bizar toernooi mee. Het scoorde nog geen normaal velddoelpunt, maar staat wel in de halve finales. In de eerste groepswedstrijd tegen Oostenrijk (1-0 winst) maakte het eigen doelpunt van Maximilian Wöber het verschil. Daarna volgden twee gelijke spelen tegen Nederland (0-0) en Polen (1-1). De Fransen eindigden daardoor als tweede in de groep achter Oostenrijk.

Falende Kylian Mbappé en Antoine Griezmann bezorgen halve finalist Frankrijk bizarre statistiek op EK Frankrijk heeft door de gewonnen penaltyserie tegen Portugal in de kwartfinales voor een opmerkelijke statistiek gezorgd. De aanvallers, waaronder sterren Kylian Mbappé en Antoine Griezmann, hadden het vizier opnieuw niet op scherp staan, maar dat werd 'Les Bleus' dus niet fataal. De Fransen hebben de halve finales gehaald zonder een normaal doelpunt te maken.

In de achtste finale tegen België leek het op een verlenging uit te draaien. Totdat de Belg Jan Vertonghen in de 85e minuut een poging van Randal Kolo Muani via zijn been in eigen doel zag gaan. Frankrijk had in de kwartfinale wederom moeite om tot scoren te komen tegen Portugal. In de verlenging kon het verschil niet worden gemaakt, waardoor een strafschoppenreeks moest zorgen voor de beslissing. Theo Hernandez bleef koel vanaf elf meter en schoot Frankrijk met de vijfde benutte penalty naar de laatste vier.

'Hij remt juist af': Franse sportkrant bikkelhard met bizar cijfer voor Kylian Mbappé Frankrijk heeft de halve finales van het EK bereikt. Maar daar lijkt ook alles mee gezegd. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps scoorde nog niet uit open spel, ook niet tegen Portugal (0-0). Pas na penalty's ging de EK-favoriet door en de kritiek uit eigen land is dan ook niet mals.

Spanje schakelt thuisland uit

Spanje maakte in het eerste groepsduel al direct indruk door met 3-0 van Kroatië te winnen. Vervolgens werden Italië en Albanië met 1-0 verslagen, waardoor het elftal van bondscoach Luis de la Fuente met de volle buit als groepshoofd eindigde. De 63-jarige trainer heeft met Lamine Yamal en Nico Williams de beschikking over twee jonge vleugelspelers, die voor veel dreiging zorgen in de Spaanse aanval.

Vrees van Spanje wordt werkelijkheid: huilende middenvelder mist rest van EK na harde overtreding Het EK zit er op voor Pedri. De Spaanse middenvelder raakte in de kwartfinale tegen Duitsland geblesseerd na een harde tackle van Toni Kroos. Het talent van FC Barcelona verliet huilend het veld en mist vanwege zijn opgelopen knieblessure de rest van het toernooi.

In de achtste finale had Spanje geen kind aan Georgië, dat met 4-1 opzij werd gezet. Daarna volgde een waanzinnige kraker tegen Duitsland. De verlenging leek lange tijd geen beslissing te brengen, totdat Mikel Merino in de 119e minuut knap raak kopte. De Spanjaarden lieten de Duitsers, waar Toni Kroos voor het laatst in actie kwam, teleurgesteld achter en gingen door naar de halve finale.

Duitsland in rouw op EK: Spanje ontsnapt en dankt scheidsrechter in krankzinnige kraker Spanje heeft Duitsland verslagen in de kwartfinale van het EK voetbal 2024: 2-1 na verlenging. Na negentig minuten was het 1-1. Mikel Merino was het goudhaantje, waardoor het gastland uitgeschakeld.

Zender Spanje - Frankrijk

Wie plaatst zich als eerste voor de finale van zondag in Berlijn en wordt mogelijk de tegenstander van Oranje? De aftrap van het duel tussen Spanje en Frankrijk is dinsdagavond om 21.00 uur. De wedstrijd wordt uitgezonden op NPO 1, waar vanaf 20.30 uur wordt voorbeschouwd op het duel. Tien minuten voor de aftrap wordt er geschakeld naar het stadion voor de opkomst en volksliederen.

Na de wedstrijd gaat de focus op de tweede halve finale, Nederland - Engeland. De winnaar mag het in de finale in het Olympiastadion in Berlijn opnemen tegen Spanje of Frankrijk.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.