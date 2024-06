Frank van den Broek mag twee speciale truitjes aan in tweede etappe Tour de France, maar krijgt er maar één

Er leek een Nederlander op weg naar de ritzege én gele trui in de eerste etappe van de Tour de France. De 23-jarige Frank van den Broek gunde na een aanval van 206 kilometer echter zijn kopman Romain Bardet de grote prijzen. Toch blijft de Nederlander niet met lege handen achter.

Al tijdens de etappe verkoos de jury van de Tour namelijk Van den Broek tot meest strijdlustige renner. Die 'prijs' is ooit in het leven geroepen om aanvallers te belonen voor hun inzet en daarmee een etappe te kleuren. Zeker als de ritwinnaar niet uit de ontsnapping komt, loont het dan toch om je best te doen vooraan.

Gouden rugnummers

Van den Broek mag zondag tijdens de tweede etappe van start gaan met gouden rugnummers. Normaal gesproken zijn de rugnummers zwart op een witte achtergrond. Zondag zul je bij de Nederlandse renner van dsm-firmenich zijn rugnummer (187) omlijst zien met een gouden achtergrond. Zo weet iedereen wat voor heroïsche dag de 23-jarige renner beleefde.

Uitslagen en klassementen Tour de France 2024 | Eerste gele trui naar Romain Bardet, Nederlander heeft groene en witte trui De Ronde van Frankrijk is in Florence van start gegaan. De eerste etappe is een prooi geworden voor Romain Bardet. De eerste gele trui werd dan ook om de schouders van de Fransman in dienst van de Nederlandse ploeg dsm-firmenich gehangen. Het werd hem gegund door ploeggenoot Frank van den Broek, samen kwamen ze namelijk over de finish. Bekijk hier de complete rituitslag en de klassementen. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.

Gele en groene trui

Maar dat is niet het enige. Ploeggenoot en kopman Bardet won de etappe en pakte daarmee ook meteen de eerste gele trui. Maar naast de gele trui pakte de Nederlandse ploeg óók de groene trui voor beste sprinter. Van den Broek pikte onderweg 33 punten op en is daarmee de drager van de groene trui zondag. Hij is de leider in het puntenklassement.

Jongerenklassement

De Nederlander staat in nóg een klassement eerste. Met zijn jonge leeftijd (23) is Van den Broek door zijn tweede plek nu de leider in het jongerenklassement. Die is opgesteld uit renners tot en met 25 jaar oud en daar zat winnaar Bardet (33) ver boven. Maar de witte trui die bij de leider van het jongerenklassement hoort, gaat niet om de schouder van Van den Broek. Want ook hij kan maar één trui tegelijkertijd aan en groen gaat boven wit, volgens de organisatie.

Shirtjes schuiven door, bollentrui naar een Noor

Dus gaat de witte trui zondag tijdens de tweede etappe om de schouders van de nummer twee van het jongerenklassement. Dat is de Belg Maxim van Gils van de Belgische ploeg Lotto Dstny. De bollentrui voor beste klimmer werd tijdens de eerste etappe al gewonnen op de vele klimmetjes die de rit van Florence naar Rimini rijk was. De Noor Jonas Abrahamsen van team Uno-X pakte de meeste punten en start zondag in de bollentrui.